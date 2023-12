Las aulas fueron las primeras en vestirse, ayer, de fiesta para sumergirse de lleno en la celebración de la Navidad. En todos los colegios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes hubo eventos y festivales en los que no faltaron villancicos o algunos de los motivos más populares de estas fiestas. En el CEIP Figueiroa de A Estrada los diferentes niveles de Infantil y Primaria se subieron al escenario. No faltó la música y el teatro. Tampoco la banda sonora más navideña faltó a la cita en el CEIP Ramón de Valenzuela (A Bandeira), comenzando por el ya mítico All I want for Christmas is you. En Donramiro (Lalín, estaba previsto un paseo en coche de caballos pero tuvo que anularse por el tiempo. Así que los escolares cantaron los Reyes a los vecinos y luego compartieron merendola en el patio. Para merienda, la que la ANPA Outeiro ofreció en el CEIP Manuel Villar Paramá. El chocolate con churros puso el broche más dulce al primer trimestre.