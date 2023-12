“Utilizo la poesía para huir de la realidad de este mundo”

Carmen Castro Dapena (Silleda, 1969) tiene pensado publicar su segundo libro de poemas después de estrenarse en 2021 con una ópera prima titulada “Una ventana en el alma” (Edicións Fervenza). Todo indica que su nuevo opúsculo verá la luz en torno al verano con una serie de poemas escritos en gallego.

–¿Qué nos puede adelantar de su nuevo libro de poemas?

–Tendrá una temática variada y cuento con bastante material. Yo voy escribiendo en función de lo que se me ocurre normalmente. Puede ser, a lo mejor, a raíz de una fotografía que veo, de un paisaje o de una persona con la que estuve. A partir de ahí, tengo una idea que me incita a escribir sobre ello. Este en concreto, como yo estudié Químicas y me gustan las ciencias, tiene algunos conceptos científicos en la poesía y lo enfoco un poco en ese sentido: algunos conceptos matemáticos, físicos en las letras.

–¿Será entonces un poemario científico en cierto modo?

–No es habitual mezclar ciencia y poesía, lo que pasa es que a mí me pareció interesante y bonito. De hecho, el título que tengo pensado ponerle es “Trigonometría da muller”, que es un concepto matemático. Este poema lo presenté a un par de concursos de poesía y mientras lo haces no puedes publicarlo. Ahora mismo, la intención es poder publicarlo con el resto.

–¿Qué papel cree que debe tener la poesía en el mundo actual?

–Precisamente, yo utilizo la poesía en este mundo en el que vivimos para escapar la realidad. Creo que la realidad que estamos viviendo no es la más bonita y la ideal. Pienso que a veces en una sociedad tan corrompida por la política o la economía pues muchas veces necesitamos escapar de esa realidad y hacerla más agradable a través de la literatura. No tiene que ser a través únicamente de la poesía, puede ser también a través de la prosa. Aunque me gusta la poesía, suelo leer también otro tipo de libros. La poesía te puede ayudar a viajar a otros mundos y a escapar de las cosas que no nos gustan. Y ya que no podemos verlas, por lo menos imaginarlas.

–¿Hay público para la poesía?

–Hay que reconocer que hay más público para las novelas y para otros tipos de literatura que para la poesía. Es un pena, pero también es una realidad. Es un género que tampoco se explota tanto, en el sentido positivo del término. Quiero decir que en el mundo educativo no se le da tanta importancia como a la narrativa porque como decía antes se leen más novelas que otro tipo de literatura. En este sentido, la poesía queda un poco más apartada. A mucha gente también le pasa que dice que no la entiende porque a lo mejor se trata de una temática más subjetiva e interpretable. La poesía es más emotiva, más de sensaciones y emociones, y el que la lee las puede sentir o no, depende de quien la escribe o de como te pille en el momento de leerla.

–¿No le parece que esa mala e inmerecida fama de tediosa también influye negativamente?

–Sin duda. A mi no me lo parece de ninguna de las maneras, como te puedes imaginar. Todo lo contrario. Estamos hablando del mundo de las emociones, que no es nada aburrido. Lo que pasa es que hay emociones positivas y emociones negativas, por supuesto. En función de lo que tú estés sintiendo y de la época de tu vida en la que estés escribiendo puedes plasmar emociones de todo tipo sobre el papel. Lo que sí puede pasar es que sea difícil de entender porque en función del lenguaje que utilices –a mí tampoco me gusta usar un lenguaje rebuscado– para que la persona entienda lo que intentas decir.

–El lector también debe poner algo de su parte, ¿verdad?

–Yo creo que la poesía es un género que tiene que nacer de ti. A lo mejor, una novela, un cuento o un relato más o menos lo puedes escribir haciendo algo parecido a un ejercicio de redacción. Sin embargo, yo creo que la poesía es algo más intimista. Te nace o no te nace, y no puedes obligarte a escribir algo que no surge dentro de ti. Yo sólo escribo porque me encanta hacerlo y por eso mis poemas los subo a mi cuenta de Facebook para que la gente los conozca.