El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, el presidente de la Asociación Cultural Os Abrentes, Gabriel Bugallo, y las ediles Lourdes Obelleiro y Belén Casado presentaron en la mañana a de ayer el concierto benéfico Nadal de Tradición, una cita que Os Abrentes impulsa este sábado, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural de Cerdedo.

Los asistentes a esta cita deberán aportar, a modo de entrada simbólica, alimentos de carácter no perecedero que serán entregados por la organización de este encuentro al comedor social del Convento de San Francisco, en Pontevedra. Para contribuir a esta causa, en el evento solidario participarán Pandereteiras do Val de Quireza, Tralha da Terra de Montes, Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de Pau, la Asociación Cultural Foula, la Asociación Cultural Os Trazantes de Tenorio y el propio grupo anfitrión, junto con los alumnos del CEIP San Xoán Bautista de Cerdedo.

La presentación del certamen correrá a cargo de Rubén Troitiño y, durante el mismo, las distintas agrupaciones folclóricas irán interviniendo para interpretar algunas de las piezas más significativas de su repertorio, que también buscará ajustarse a las celebraciones navideñas.

Cubela quiso agradecer ayer la implicación de Os Abrentes de Cerdedo con esta iniciativa y trasladó a su presidente la felicitación por el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, que ahora culmina con un espectáculo participativo de todo el elenco musical y folclórico de Cerdedo-Cotobade unido con un fin solidario.