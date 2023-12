La oficina de Consumo atiende este año 322 consultas, con 291 resoluciones favorables

La oficina de Consumo de A Estrada atendió desde enero a finales de noviembre de este año un total de 322 consultas, todas ellas pasando a fase de mediación entre la entidad destinataria de las reclamaciones y el consumidor. De estas, 291 fueron solucionadas satisfactoriamente, mientras 31 fueron no satisfactorias y de ellas, 16 fueron trasladadas al Instituto Galego de Consumo.

Por otra parte, la mayor incidencia de reclamaciones está relacionada con la factura de la luz, una tendencia que comenzaba hace dos años tras la pandemia y que desde entonces parece no regularse. A esta la siguen la suplantación de identidad, fraudes en banca, ficheros de morosos, compra venta de vehículos, seguros– sobre todo de decesos y de hogar– y falta de entrega de tickets en el Mercado de Abastos de la localidad. Finalmente, en un porcentaje menor estarían cuestiones como estafas presenciales, tarifas y recargos abusivos en centros de formación o problemas con los presupuestos en talleres de reparación de vehículos.

En el caso de la suplantación de identidad, la técnica, Kim Llobet, recuerda que facilitar datos por internet puede traer aparejados duplicaciones de cuentas o similares, especialmente con el DNI. “La mayoría son contratos por teléfono o préstamos rápidos que otra persona pide en nombre de los damnificados porque ha tenido acceso a sus datos” señala.

Del mismo modo, en lo que respecta a la compra y venta de coches de segunda mano, las principales consultas tienen que ver con un incumplimiento del contrato por parte del vendedor, véase que tras recibir la transferencia con el pago neto no envíen el vehículo, que sí lo hagan pero que este no cuente con las prestaciones que se anunciaban, o que deje de funcionar al poco tiempo y no se hagan cargo a través de la garantía. “Tenemos la costumbre de comprar por internet y fiarnos del que está al otro lado, por eso mucha gente ni siquiera visita los concesionarios o talleres para comprobar que el automóvil funciona correctamente antes de hacer el pago” manifiesta la responsable de la Oficina de Consumo. Por ello, hace hincapié en la importancia de hacer siempre transferencias: “Es el único modo de que en caso de que algo salga mal se pueda intentar retraer la operación”.

Con todo, las compras físicas no están exentas de disgustos. “Todavía hay negocios que no entregan ticket tras realizar la venta. Es importante que siempre se pida, por si hay que devolver o cambiar el producto, ya que están obligados a hacerlo” sentencia la estradense.

Los mayores, el blanco fácil de las estafas

Este año la responsable de la oficina de Consumo en A Estrada, Kim Llobet, tuvo que levantar la voz de alarma respecto a una estafa que por fortuna, solo contó con un puñado de víctimas y pudo parase a tiempo. Se trata de la relacionada con la venta de colchones a personas mayores, incorporando después artículos a mayores a la operación e inflando el precio desmesuradamente sin posibilidad de devolución. En este sentido, la experta incide en que las personas de avanzada edad suelen ser el blanco fácil de estos timos y pide precaución a la hora cerrar cualquier tipo de compra.

Se recomienda no facilitar datos por teléfono

Una vez más, las claves para intentar evitar en la medida de lo posible tener que acudir a Consumo a presentar una reclamación son muy sencillas. Kim Llobet las reduce a dos: no facilitar datos por teléfono bajo ninguna circunstancia y asegurarse de que los portales web en los que se está comprando muestran toda la información obligatoria de la sociedad, véase dirección, razón social, número de teléfono, etc. Solo así se puede entender que se trata de una operación segura y por lo tanto se evita la estafa o el mal uso de los datos personales.