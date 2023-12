A Estrada celebró en la noche de ayer la quinta edición de la Gala del Deporte, un evento en el que se reconoció el papel de los deportistas y clubes locales durante este año. Lo hizo en un Teatro Principal totalmente lleno y con muchas sorpresas. Conocidos los tres nominados en todas las categorías, solo quedaban saber cuál había sido el elegido por el jurado en cada caso. Sin embargo, el departamento de Deportes se guardaba en esta edición una novedad, las menciones honoríficas, un reconocimiento a personas destacadas en el mundo del deporte local pero con difícil encaje en las diferentes categorías. Los elegidos sin embargo desconocían que iban a recibir este premio, por lo que acudieron a la gala llevados por otro pretexto.

Estos galardones arrancaron con un reconocimiento a una figura representativa del pasado, que en esta edición fue a parar a Toño Rivas, jugador histórico del Estradense y fiel forofo del conjunto rojo y de todo el deporte estradense. En el apartado del presente, la mención fue para Uxía Rodríguez Nebra, primera gallega en formar parte de un paddock de Moto3 con el equipo Angelus MTA Team, quien anunció que el año que viene estará en el Europeo. El reconocimiento futuro fue para la pareja de baile deportivo conformada por Aixa Otero y Adrián Gañete, de la academia Sondodance.

El premio a la trayectoria, que ya se sabía, recayó en el doctor Juan José García Cota, un estradense que en la actualidad desarrolla su actividad del Real Club Celta de Vigo, donde es responsable de los servicios médicos. En su currículo sobresalen las Eurocopas de 2008 y de 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección española de fútbol.

David Vázquez fue galardonado con el premio al mejor deportista masculino. Vázquez fue campeón gallego de rallyes copilotando a Víctor Senra, sumando de este modo su sexto campeonato. De esta manera iguala a Estrella Castrillón como el copiloto más galardonado en el campeonato autonómico.

En la categoría de mejor deportista femenina la premiada fue la jugadora de bádminton Raquel Miguens, quien en este 2023 se proclamó campeona de España sénior en la modalidad individual femenino después de superar una operación meses antes.

El mejor deportista masculino sub 18 de este año fue Samuel Tato, del Club Judo Base, quien durante el 2023 sumó diferentes reconocimientos a nivel gallego y nacional. Por su parte, Iziar Barcala, jugadora del Club Bádminton A Estrada, fue la mejor deportista femenina sub 18. Barcala se proclamó durante este 2023 como campeona de España sub 17, siendo una fija en la selección nacional.

Joel Castro, del Club de Loita A Cambadela, fue el deportista revelación. Fue oro y bronce en gallego, venciendo en el Campeonato de España sub17. Gracias a estos resultados entró en el CGTD de Pontevedra.

El mejor club del deporte estradense en el 2023 fue el Club Tenis RC, entidad que viene acumulando éxitos en los últimos años y que en este 2023 logró el ascenso a Primera en aboluto masculino y femenino, entre otros logros.

En la modalidad del mejor club de base, el Club Tenis de Mesa Top Spin se hizo con el galardón gracias a sus 30 licencias y a su participación en diversas competiciones, tanto nacionales como internacionales. En los últimos años el club avanzó en su proyecto de base compitiendo en categorías sénior con canteranos.

El CNS A Estrada cadete masculino fue reconocido como el mejor equipo de 2023. Entre los méritos para recibir dicho galardón figuran la cuarta posición de España en su categoría y el buen papel de Nicolas Baños; Andrés Carballeda; Iker Gómez; y Leonel Marín.

Por su parte, el Campeonato Gallego de Gimnasia de Trampolín fue elegido como el evento deportivo del año. La cita, celebrada en el mes de mayo, reunió en torno al Manuel Coto Ferreiro a más de 200 deportistas.

Miguel Sánchez, técnico del Club Tenis RC, se proclamó como mejor entrenador gracias a los buenos resultados de este año.

La distinción a la entidad con mayor apoyo al deporte fue para Habita Inmobiliaria/ Helvetia Seguros, patrocinador principal del A Estrada Futsal y de Socade, entre otros.