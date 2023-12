Más de 200 personas participaron el lunes en la búsqueda de Divina Peiteado Varela, la vecina de 82 años de la parroquia cruceña de Toiriz desaparecida a media tarde de anteayer. En torno a las 9.30 de la mañana de ayer se retomaba el operativo, con la participación de agentes de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil de Cruces y Lalín y de la Unidad Operativa de Drones de la Axega, que ya habían rastreado la zona de O Camballón.

Con el capitán del Puesto Principal de Lalín, Roberto Pampín, al frente del puesto de coordinación instalado en la biblioteca municipal, la búsqueda comenzó en la nave que uno de los hijos de la mujer tiene en Toiriz, a escasos metros de la vivienda que Divina Peiteado habría dejado a media tarde del lunes sin rumbo conocido. Fue una jornada que se extendió hasta las siete de la mañana de ayer, en la que la labor de los perros de rescate o el vuelo de los drones no fue suficiente para encontrar a la octogenaria.

Las condiciones meteorológicas [lluvia, niebla densa o que en pleno invierno anochece a media tarde] tampoco son las más propicias para estas batidas. Lo mismo aconteció ayer por la mañana, cuando un helicóptero apenas pasó unos instantes por la zona, pues la niebla impedía cualquier tipo de visibilidad e incluso podría poner en riesgo a la aeronave.

Con la zona de O Camballón [donde Divina Peiteado fue vista por última vez] como epicentro de las operaciones de búsqueda, el operativo se reanudó ayer por la mañana y continuó hasta que comenzó a anochecer. “Se pateó todo el monte de Uceira; toda la zona de O Camballón, desde el depósito del agua hasta el río, pero también los terrenos del polígono industrial e incluso se fue hasta la parroquia de Besexos o a Galegos, pero sin tener ningún resultado”. Así resumía la labor del grupo de voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces Nani Cea, una de sus miembros.

Ni los perros, que el lunes lanzaban señales de rastro a sus guías [según comentaban ayer varias personas en el entorno de la nave de la empresa que gestiona Héctor, uno de los cuatro hijos de la mujer] aportaron más pistas sobre la localización de la desaparecida.

Pista

José es otro de los hijos de Divina, que fue informado ayer por teléfono de una hipotética pista. Un camionero le comunicó que habría visto a una mujer cerca del puente que atraviesa el río en Toiriz, pero esta versión, sin ser descartada por la investigación, no tendría mucho peso. Su hijo, consultado por este asunto, dice que “no es comprobable” al tiempo que añade, acerca del posible paradero de su madre: “No sospechamos de nada ni tenemos idea de qué pasó o dónde puede estar”.

Todo apunta a que la mujer se podría haber desorientado y emprendió la marcha sin saber bien hacia donde se dirigía. Divina salió de su casa a dar un paseo y su cuidadora, ya por la tarde cuando llegó a la vivienda, mostró su preocupación al ver que no le abría la puerta. Uno de sus hijos contactó con ella y fue cuando la octogenaria le dijo por teléfono que estaba en una finca, pero no podía precisarle dónde y que se había perdido. Las siguientes llamadas ya no tuvieron respuesta.