Los balcones de Lalín ya no tienen premio

“Todos los años intentamos crear algo nuevo que, si funciona se mantiene y si no, se cancela”. Esta es una de las reflexiones más populares del alcalde de Lalín, José Crespo, cuando habla de proyectos asentados o innovaciones a las que el Concello trata de buscar un rendimiento social y económico.

No se puede certificar que esta sea la razón por la que el gobierno prescindió este año del concurso de decoración de balcones y fachadas de edificios y de casas en el rural porque hasta la fecha no se había pronunciado. Fuentes municipales admiten que en estas Navidades el certamen no se llevará a cabo, sin entrar en detalles sobre las motivaciones que llevaron a prescindir de una cita que se estrenó en 2021 con una dotación económica de 3.000 euros en premios. El año pasado la cuantía se rebajó, con compensaciones de 500, 300, 200 y 100 euros para las mejores propuestas urbanas y una única de 500 para la decoración de una casa del rural.

Por otro lado, el Concello anunció ayer que Papá Noel visitará estos días los colegios. Hoy por la ,mañana estará con el alumnado del Scientia Lalín y el CEIP Manuel Rivero, mientras que por la tarde irá al CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe. Mañana le tocará el turno a los centros públicos de Prado, Xesús Golmar, Donramiro y Cercio.

Ya de cara al fin de semana, el personaje navideño acudirá a su poblado de las Aldeas de Nadal. El sábado irá de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo se acercará de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos en Correos

Hasta el día 5 de enero, los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en el buzón mágico que Correos ha instalado en la oficina postal de Lalín. Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende incentivar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Por eso, estas Navidades, en las oficinas de Correos con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir pack mágicos que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios. Además, se podrán adquirir los llamados sellos mágicos personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en también en Correos Market.