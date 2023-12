Ángel Utrera Baza presenta a súa exposición de fotografía Oficios de Labrego no Espazo Xove de Lalín mañá, xoves, 21 de decembro, ás 20:00 horas. A mostra está formada por 25 estampas que, en palabras do autor, “forman parte dunha serie máis ampla nas que pretendo, sen conseguilo, atrapar nunha imaxe a vida deste duro oficio de labregos, que está a desaparecer irremediablemente”.

“Pretendemos o máis difícil cada vez, roubar unha imaxe, atrapar o brillo dos seus ollos, a súa voz transformada nunha foto, os recordos, a dóce suavidade da pel translucida, as engurras de tanto tempo no corazón e no corpo, as mans espidas”, reflexiona o autor agoladés. “Son os e as protagonistas deste duro oficio que non coñecemos senón a través das imaxes roubadas, calcomanías dos ollos amigos do fotógrafo, que intenta o imposible, atrapar a vida mesma, o espírito do que posa ante eles, ás veces un pousado ou tamén, por qué non, un roubado”.

A exposición poderá visitarse ata o 22 de xaneiro na Casa da Xuventude de Lalín, de luns a sábado, nos seus horarios de apertura.