Xantares de Nadal do instituto Pintor Colmeiro e do Concello de Silleda

En Silleda tiveron lugar durante este fin de semana alomenos dúas comidas de empresa con motivo das festas do Nadal. O venres, o instituto Pintor Colmeiro organizou o seu tradicional xantar no restaurante Terra Mollada, da Bandeira. Acudiron 47 persoas, entre profesorado, persoal non docente e antigos membros do claustro. O encontro serviu tamén para rendir unha homenaxe, pola súa xubilación, ás profesoras Dolores Camba e María Xosé Ledo así como á bedel Isabel Blanco. Por outra banda, tamén o venres a plantilla do Concello de Silleda disfrutou dun xantar de Nadal, neste caso no Gastro Bar Bluu, ao que tamén acudiron traballadores e traballadoras que remataran en novembro o seu contrato. Ademais, á cita deste ano tamén contou coa asistencia, por primeira vez, de persoal que traballa no Servizo de Axuda no Fogar (SAF).