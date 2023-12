A piques de rematar o ano permítasenos unha agarimosa e coidamos que merecida reportaxe lembrando ao noso pai Daniel González González O Tío Xanete (Lalín 1923-2013), de quen neste 2023 se cumpren cen anos do nacemento e dez do pasamento, efemérides que non deberíamos deixar pasar desapercibidas e queremos compartir coas amizades e con todas a xentes dezás.

Esta non é unha crónica triste, nin unha necrolóxica de lamentación, senón un apaixonado e ledo recordo a quen tanto lle debemos e que dalgún xeito, logo de dez anos do seu pasamento, aínda vive en nós.

Non imos poñer aquí unha biografía coa súa vida e obra, que aínda está por escribir e que a grandes trazos moitos achegados e veciños xa coñecen. Unha obra que mesmo tememos non saber recoller cumpridamente, ou que o cariño e a admiración que lle profesamos nos impida ser obxectivos como deberamos e nos leve a esaxerar os méritos e ata os recoñecementos que en vida se lle dedicaron neste sempre xeneroso concello de Lalín. Mais, a xeito de homenaxe e memoria, imos deixar aquí uns apuntamentos e unhas imaxes que recollen algúns feitos e intres da proveitosa vida do noso predecesor, ao que moitos dezaos -ao igual ca nós- lembrarán sempre cun sorriso nos beizos, que era o que el procuraba co personaxe do Tío Xanete.

Un alias que creara e encarnara no seu labor na radio, no teatro e tamén na fotografía e no cine miúdo, naqueles anos da posguerra e da escaseza que tanto precisaban de humor e ilusión para saír adiante.

Humor e ilusión que el era quen de crear e compartir, sen desatender unha ampla actividade profesional de contable da Hidroeléctrica del Deza e da Fenosa; libreiro por un tempo; perito agrícola, seguindo o oficio dos devanceiros; ademais doutras tarefas vocacionais, como inventor de aparellos de diversa utilidade, radiostesista ou “zahorí” na procura de augas para si e para a veciñanza, ou concelleiro e colaborador en centos de iniciativas dezás de todo tipo. Unha actividade que desempeñaba a cotío de forma apaixonada, ao tempo que sacaba adiante unha familia numerosa, como tantos outros dezaos da súa época, que temos coñecido e a algúns ata recoñecido neste e noutros medios.

Por todo isto e por máis, aló onde estea, seguro que no ceo que en Deus sempre creu, os que aínda permanecemos por un tempo neste mundo e lle debemos a vida –ao igual que á súa esposa e nai nosa, Alsira– non habemos esquecer nin deixar de honrar unha proveitosa e exemplar traxectoria vital, sempre prezada, admirada e presente.