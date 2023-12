Los actos vandálicos han ido propogándose en las noches de A Estrada. Lo que comenzó hace unas semanas con la quema de varios contenedores en la calle Serafín Pazo y Pérez Vioindi se convirtió después en varios incendios en las carpas de los pulpeiros. Ayer, los vándalos dieron un paso más. Varios vehículos aparcados en la céntrica calle Manuel García Barros amanecieron con varias de sus ruedas pinchadas.

En concreto, se trató de dos coches, ambos de marca Mercedes y ambos del mismo propietario, el empresario estradense José Manuel López Pampín. En los dos casos los vándalos rajaron tres de las cuatro ruedas de los coches que pasaron la noche en el lugar. Su propietario reclamó medidas para evitar este tipo de actos y criticó la indefensión que sufren en casos como este. “En la Policía Local me dijeron que no era cosa suya y en la Guardia Civil, que no tienen servicio hasta el lunes. ¿Qué hago?”, lamentó. El empresario señaló a la movida nocturna que se vive en el pueblo en las noches del viernes y del sábado como el principal foco de los problemas, con vándalos que se aprovechan de la ausencia del turno del noche de la Policía Local para poder actuar con total impunidad.

Cabe recordar que todos los sucesos registrados en las últimas semanas tuvieron lugar de noche. El más aparatoso terminó con la quema de varios contenedores, necesitando la intervención del servicio de extinción de incendios de Emerxencias A Estrada. Más premeditado parece sin embargo el caso de los reiterados incendios en las carpas de los pulpeiros, con un objetivo principal, las instalaciones de la Pulpería Porta, causándoles cuantiosos daños. Aquí se suelen registrar en las noches de los martes, cuando sus carpas ya quedan instaladas para la feria del día siguiente. Esta reiteración hacia la misma empresa hace pensar en algún tipo de ataque personal.