As comidas navideñas xa teñen patrón

Coñécense dende hai anos pero os estudos ou o traballo obriga a que uns residan en Agolada e outros en distintos puntos de España ou incluso fóra dela. Por iso, este grupo de amigos aproveita estas datas de casi Nadal para quedar a comer na terra na que se criaron, pero este ano decidiron que esta cita ten que ser sagrada, é dicir, que non se pode faltar a ela.

E non hai nada máis sagrado que un santo. Así que esta pandilla armou un patrón, Santo Aqua Latam, co seu hábito marrón e o seu manto verde, no que leva bordado o seu nome (permítanme o chiste, algúns dos membros do goberno local tamén teñen chalecos identificativos. Antes da comida o santo saiu en procesión, precedido por unha cruz e secundado por un falso sacerdote e, claro, a cohorte de fieis. Non faltou a charanga, que espertou a sorpresa entre moitos veciños e visitantes que a media mañá aproveitaban o bo tempo para facer recados no casco de Agolada ou para, simplemente, disfrutar do sol. Por haber, houbo algún que inclus chegou a pensar que era certo que a imaxe admitía limosnas, pois no manto levaba colgado algún billete.

Tenis e algo vermello

Os asistentes á comida e por tanto á procesión previa, como en calquer protocolo que se precie, tiñan que seguir certas reglas en canto á vestimenta: eles con tenis, e todos con algo vermello. Algún tamén decidiu acompañar a procesión co rosario que portou cando fixo a Primeira Comunión. Tralo paseo do santo por diversas rúas, tuvo lugar a comida na Parrillada Agolada, que se prolongou ata ben entrada a tardiña porque son moitas cousas que compartir neste ano que está a punto de despedirse. Quén sabe se na procesión do ano que vén tamén se suman novos devotos.