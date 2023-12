Una vivienda deshabitada de San Xurxo de Vea, en A Estrada, concretamente en el entorno del bar Empalme, sufrió un incendio este viernes en torno a las 20.45 horas. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma, llamando al 112. Debido a que el GES de A Estrada se encontraba en Cotobade mitigando otro incendio, fueron los Bomberos de Silleda los que acudieron al punto para apagar las llamas, aunque desafortunadamente el interior estaba demasiado dañado cuando llegaron, y no pudieron hacer más que apagar el fuego para salvar la estructura. Se sumaron los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Teo y del GES de Padrón. También los efectivos del GES de A Estrada cuando finalizaron la intervención en Cerdedo-Cotobade. Los trabajos se prolongaron hasta la media noche.

En término de pérdidas materiales, no hubo que lamentar más que muebles y colchones, ya que en el inmueble no habitaba nadie desde hace tiempo. Precisamente por este motivo, tampoco hubo víctimas. Se desconoce el motivo por el que se iniciaron las llamas, ya que no había electrodomésticos ni hogares encendidos.