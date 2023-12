O auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura, en Santiago, acolleu onte un acto centrado na poesía e organizado pola fundación de Gres que leva o nome do autor de Memorias dun neno labrego. Así, o presidente da entidade, Fernando Redondo, entregou o Premio Arume de Poesía para a Infancia 2023 a pablo Nogueira por Versos (A)variados. Ademais, tivo lugar a presentación do libro que resultara premiado na edición de 2022, Os versos da mariola, de Antón Cortizas. Mentres Versos (A)variados destaca polo uso do rexistro musical, Os versos da mariola reivindica o xogo tradicional.

A velada completouse cunha mostra de debuxos que realizaron os alumnos e alumnas do Centro Rural Agrupado Xosé Neira Viñas, de Boqueixón e de Vedra, inspirados en poemas tanto do autor cruceño como da súa esposa, Anisia Miranda. O Premio Arume de Poesía é o único en Galicia que está orientado de forma específica para a infancia, e trátase dunha iniciativa conxunta da Fundación Xosé Neira Vilas, da asociación Gálix (promotora da literatura infantil e xuvenil) e da empresa Deleite. Por iso, durante o acto interviron,a demais de Fernando Redondo, David Cortizo, presidente de Gálix, e Pedro G. Boquete, director executivo de Leite Noso,