O Lalín Arena acolle o día 25 (ás 20.00 horas) o concerto de Nadal Sherezade, as mil e unha noites. Esta proposta da Banda de Música de Vilatuxe, coa adaptación ao galego do popular conto, mergullará aos espectadores nun mundo de maxia e encanto. O público poderá escoitar relatos como Aladino e a lámpada marabillosa, Simbad o mariño ou Ali Babá e os corenta ladróns. O fío musical da banda que dirixe Vícto Vilariño contará coa narración da man de Cristina Collazo, María Domínguez e Iván Márquez. Ás entradas xa están á venta e custan 5 euros para os socios colaboradores da banda, 8 para as persoas que non son socias e 10 na taquilla, o propio día do concerto. As entradas poden reservarse no número de teléfono 620 934 397.

Por outra banda, a Escola de Música de Vilatuxe ofrece hoxe un concerto no auditorio da parroquia, a partir das 19.00 horas, coas bandas infantil e xuvenil, así como coas aulas de música e movemento e linguaxe musical.