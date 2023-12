Javier García González e Rosa Obdulia Fernández Buján son os Lalinenses de 2023. O xurado decidiu fusionar as categorías individual e colectiva e manter a de toda unha vida.

Esta recaeu en Odila, como a coñece todo o mundo en Lalín, “pola súa cercanía coa xente e polos 70 anos á fronte do seu negocio de paquetería que a converteron nun personaxe do pobo a nivel social”.

Javier García foi distinguido despois de que “o seu labor profesional o levase a acadar a terceira posición no Campionato do Mundo de Baristas IBA World Cocktail Championship, celebrado en Roma”; foi o primeiro galego en gañar o campionato de España, hai agora un ano.

O xurado reuniuse o venres pola noite baixo a presidencia da concelleira de Cultura, Begoña Blanco; estivo formado por outros dous edís, Paz Pérez (Política Social) e Avelino Souto (Deportes), amais de catorce representantes de asociacións e medios de comunicación.

“É o recoñecemento a algo que se fai ben e que ogallá se poida facer mellor” Javier García - Camareiro

“Con moito cariño e ilusión” recibía Javier García González a chamada da concelleira Begoña Blanco na que lle anunciaba o seu nomeamento como Lalinense de 2023. “Fíxome bastante ilusión. É un recoñecemento a algo que se está facendo ben e que ogallá se poida facer mellor”, declara o camareiro, de 30 anos.

A finais do mes pasado, Javier quedaba ás portas de proclamarse campión do mundo na modalidade de barman. Caía nas semifinais do IBA World Cocktail Championship 2023, a maior reunión dos mellores bartenders de cócteles e estilo do mundo celebrada na cidade de Roma.

Sarà perché ti amo, canción que en 1981 catapultou á fama a Ricchi e Poveri, é o nome que elixiu para a súa creación, coa que quedou terceiro na categoría de long drink. “Quedamos a un puntiño. Pero moi contento porque xa non é fácil chegar ata alí”, valoraba. De feito, foi o primeiro galego en conseguilo.

García González estudiou os ciclos medios de Servizos de Restauración, Cociña e Pastelería e Panadería no CIFP de Vilamarín. Pero decantouse polo primeiro para facelo a súa profesión. Comezou facendo extras as fins de semana, mentres estudiaba. Como camareiro profesional leva once anos, primeiro no Bar Kubos de Lalín e, logo doutras aventuras temporais, na Parrillada La Robleda, de Vilatuxe, desde 2018. Pero unha das súas paixóns é o mundo da coctelería, no que comezou a competir hai seis anos. E os éxitos son incontestables.

En decembro de 2022 proclamárase campión de España en Ciudad Real, obtendo o billete para Roma. Na cidade manchega impuxérase a 47 bartenders chegados de todas as comunidades autónomas coa súa Pequeña gran revolución –nome tomado da canción de Izal–, un combinado de whisky, martini, bitter seco e unha infusión cítrica con enebro e cardamomo, entre outras especias. Con anterioridade, en marzo de 2022, cun cóctel de licor de cereixas, adxudicárase o campionato galego de coctelería, con dous recoñecementos especiais á mellor degustación e á mellor técnica.

Javier quere seguir aprendendo no eido da coctelería e, de paso, seguir ampliando a súa sala de trofeos e levando o nome de Lalín polo mundo adiante.

“Estou moi contenta e agradézoo a todos os que se acordaron de min” Odila Fernández - Comerciante

“Moi contenta polo premio” confesábase onte Rosa Obdulia Fernández Buján desde o mostrador de Paquetería Mario, establecemento que fundou hai setenta anos e do que segue ocupándose aos seus 89.

“Ten unha rapaza que lle axuda polas mañás, pero polas tardes está ela soa”, comenta un dos seus tres fillos, os tres profesores de galego, polo que ningún ten previsto seguir co negocio familiar. “Doulle as grazas a todos os que se acordaron de min”, comenta Odila, como a coñece todo o mundo en Lalín.

Natural da aldea de Carballeda, na parroquia da Veiga, con só 14 anos veu para Lalín para facerse costureira no taller dun tío seu. En 1953, con 19 anos, puxo en marcha o seu propio negocio, unha mercería na rúa Principal, que anos máis tarde se trasladaría ao seu actual emprazamento nas Galerías Pelayo.

Amais de despachar xénero miúdo, do que se garda en paquetes –daí o nome de paquetería, que hoxe se asocia ás empresas de reparto–, dedicábase a confeccionar todo tipo de prendas por encarga, desde chaquetas, camisas ou abrigos a traxes ou vestidos.

Xa casada, foi o seu marido, Mario Pereira Souto, quen se puxo á fronte da tenda e lle deu nome, sempre coa axuda de Odila, que tamén compaxinaba os labores do fogar cos da costura. Ata que, en 1995, ao falecer o seu home, volveu a dedicarse por completo ao comercio. De feito, ata ampliou o negocio mercando o local contiguo. E alí segue a día de hoxe, e seguirá mentres a saúde llo permita.

Foi esta faceta emprendedora a que, en 2014, lle valeu outro recoñecemento: o premio Maruja Gutiérrez, mestra á que, como non, tamén lle chegara a confeccionar roupa a boa de Odila.

Os que a coñecen, que son moitos, saben da súa actividade cotiá e da súa vitalidade, que conserva a medio ano de converterse en nonaxenaria. “Non me canso nunca e teño a sorte de ver sempre a parte boa das cousas”, declaraba en 2014 a esta mesma Redacción.

Cordial e afable por natureza, conserva as súas rutinas para manterse ocupada e para saír á rúa e alternar cos seus veciños. Por iso, Odila é todo un personaxe querido por todos os que a tratan en Lalín, quizais o mérito que máis pesou á hora de outorgarlle a distinción de Lalinense do Ano.