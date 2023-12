El pleno del Concello de A Estrada aprobó en su sesión del pasado jueves la petición de una póliza de crédito que asciende a tres millones de euros. Esta medida salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención de BNG y Móvete y los votos en contra del PSOE. Esta póliza permitirá al gobierno que encabeza José López Campos hacer frente a la falta de liquidez en las arcas municipales con la que han llegado a final de año. Este dinero se utilizará ahora para pagar las facturas pendientes a proveedores, que se sitúan en torno a los 2,5 millones de euros.

Desde el gobierno estradense apuntaron que se trata de la medida más acertada a la espera de que lleguen las subvenciones del gobierno central, que adeuda al Concello más de 6 millones de euros vinculados al IDAE, pudiendo aproximarse a los 8 millones si se toman en consideración cantidades pendientes de percibir que se ligan a la EDUSI. Desde el gobierno local anunciaron que todas las facturas pendientes serán abonadas a comienzos del próximo mes. Además, lamentaron la postura del PSOE estradense, ya que “pidieron soluciones por una situación que genera el gobierno central y ahora votan en contra cuando ofrecemos esa solución”.

El portavoz socialista, Luis López, señaló por su parte que este crédito viene de la “mala gestión” de los fondos IDAE por parte del PP y recordó que otros Concellos ya recibieron esas subvenciones en agosto. “No tienen liquidez porque ellos mismos la lapidaron. Sabían que la situación económica no era buena y no hicieron nada”, afirmó. “Votamos en contra porque no procede culpar a la oposición de un problema que originaron ellos”.

Desde Móvete por su parte rechazaron la gestión económica del PP y consideraron “una falta de responsabilidad” el echar balones fuera acusando únicamente al gobierno central de la falta de liquidez por el retraso en el pago de las subvenciones. “Para López es muy fácil ser alcalde cuando se trata de comprometer obras faraónicas con fondos europeos, pero fracasa estropitosamente cuando tiene que medir los recursos. Ahí es cuando recurre a la subida de impuestos o a hipotecar las arcas municipales. Además, es inconcebible que después de 12 años gobernando no fuera capaz de prever la posibilidad del retraso de los fondos procedentes del IDAE.

El BNG pide una nueva política de empadronamiento

El INE anunció los datos de población en A Estrada, cifrándola en 20.075 vecinos. Para el concejal del BNG, Xoán Reices, “el dato permite al grupo de gobierno respirar tranquilo por un año, pero es un toque de atención de que las cosas hay que hacerlas de otro modo, cosa que ya dijimos hace tiempo”. “La evolución del censo de A Estrada es cuesta abajo y sin frenos; este año nos salvamos por la campana, pero, de no cambiar las políticas, el próximo año previsiblemente descenderemos de categoría”. “El PP tiene que poner en marcha un plan de vivienda pública para abaratar el precio y bajar los alquileres; tiene que incrementar el suelo industrial público, cosa que anunciaron muchas veces pero nada de nada; tiene que abrir nuevas calles y dotar de servicios el rural, y empezar por el saneamiento, entre otras medidas.”