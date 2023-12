La Residencia y Centro de Día As Dores de Lalín inicia la programación navideña con la decoración de sus instalaciones, la mayor parte realizada por sus mayores. Las educadoras sociales han organizado un sinfín de actividades para las próximas semanas “llenas de emoción y magia”. Esta voluminosa programación no sólo abarca actividades musicales (Coral Polifónica de Lalín el sábado 16 de diciembre a las 12.00 horas; Concierto de Navidad del IES Laxeiro el martes 9 de diciembre a las 11:00 horas; Pandereteiras Ponte da Prata el miércoles 20 de diciembre a las 17.00 horas; Concierto del grupo de acordeón Emusi de Silleda el viernes 22 de diciembre a las 17.00 horas; Conciertos de Panxoliñas el jueves 28 de diciembre a partir de las 16.00 horas; Coral Bargres el miércoles 3 de enero a las 17.00 horas y la Coral de Botos el jueves 4 de enero a las 17.00 horas) pero también incluye la proyección de películas de temática navideña, talleres de repostería, cotillón y pedido de deseos para terminar el año. También incluyen salidas con las diferentes instituciones de la comarca (visita a Aspadeza el viernes 15 de diciembre a las 12.00 horas y visitas a las Aldeas de Nadal con Domus Vi Lalín) y una visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Dentro de esta amplia programación, el sábado 23 de diciembre, a las 12.00 horas, no podía faltar la solemne Misa de Navidad oficiada por el párroco José Vázquez y cantada por la Coral de Botos. Destacar que este año la residencia colabora con el Programa Ningún maior só en Navidad puesto en marcha por la Xunta y dirigido a personas mayores de 65 años que deseen pasar el día de Navidad juntos. Para fechas más concretas, la residencia celebrará una amplia variedad de comidas y cenas especiales. Y, el día de Reyes, el roscón será el postre estrella. Quieren agradecer a las entidades, asociaciones y grupos musicales que, de forma altruista, colaboran con estas actividades.