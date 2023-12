O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) incluirá na súa programación do vindeiro ano a exposición Antón Lamazares. Inda é día, un recorrido pola obra do artista comisariado por António Gonçalves e que poderá visitarse entre o 16 de febreiro e o 5 de maio.

A mostra será unha das once incluidas no calendario de actividades culturais para un 2024 “moi completo e moi variado, co que se quere acercar a arte a todos os públicos”, tal como destacou onte o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo. O director del centro, Santiago Olmo, subliñou que “tras un ano repleto de obradoiros e mostras moi interesantes e de grande magnitude, enmarcadas no trinta aniversario do CGAC, continuamos impulsando a actividade con moitas novidades”, en referencia ás once exposicións programadas.