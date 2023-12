Lalín xa pode presumir de ter as súas mámoas de Alperiz en perfecto estado de revista. O arqueólogo silledense Israel Picón-Platas, director do control arqueolóxico da roza de vexetación e sinalización das mámoas da Cruz, deu conta onte dos traballos realizados en Alperiz aos veciños que quixeron escoitar de primeira man o feito neste xacemento neolítico da capital dezá.

O propio Picón sinala que “eran uns traballos digamos menores, non foi unha intervención arqueolóxica de excavación nin nada así, pero foron moi interesantes”. Ao respecto, o arquélogo de Refoxos aclara que “consistiu nos desbroces de varias mámoas, a Mámoa da Cruz, a Mámoa do Cruce, o Altar do Sol e tamén a Mámoa número 7. Máis ou menos serán uns 3.000 metros cuadrados fundamentalmente na mámoa da cruz.” Picón tamén engade que “a do cruce estaba bastante ben e era a que excavara María José Bóveda non fai moitos anos y o altar do sol donde o compañeiro Manolo Lestón tivo un par de actuacións”.

Ademais, a empresa Citania-Arqueoloxía S.L. acometeu outras accións tal e como explica o seu representante: “Tamén fixemos a delimitación correcta a través de GPS subcentrimétrico da localización da mámoa número 7 que xa no seu momento Xulio Carballo fixera un informe dunha grave alteración. Localizamos varias laxes en posición primaria, fixemos unha pequena modificación respecto á ficha e o PXOM de Lalín e, sobre todo, o plan básico autonómico”.

A sinalización dos recintos megalíticos foi outra das tarefas por parte dos especialistas. “Tiñamos que facer a reposición do cartel que estaba gastado pola intemperie. Coa difusión se da fin ao traballo e quedaría a entrega da memoria o luns na Dirección Xeral de Patrimonio” engade Picón. O aqueólogo trasdezá recoñece estar “moi satisfeito co traballo porque a necrópole de Alperiz a calquera arqueólogi lle atrae”. Agarda seguir facendo o que máis lle gusta na comarca porque manifesta que “a terra me tira moito”.