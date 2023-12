¿Un 2023 para emprender?

El final del año está al caer y es hora de hacer balance sobre muchas cuestiones en los concellos de Deza y Tabeirós-Montes. Una de ellas es la actividad económica, que puede medirse, por ejemplo, analizando el número de sociedades que se han creado en este ejercicio de 2023 y saber, al comparar los datos con los de años anteriores, si se ha mejorado, se ha mantenido o igual o ha empeorado el músculo empresarial de la zona.

Así, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), entre enero y noviembre de 2023 se registraron en las comarcas un total de 76 empresas, tan solo una más que el año pasado, aunque existe una notable desigualdad entre Deza y Tabeirós-Montes. En concreto, en la primera se crearon un total de 58, frente a las 45 del año pasado, lo que denota un claro crecimiento. En cambio, en la segunda el balance es negativo, al observar que este 2023 se registraron 18 sociedades, muy por debajo de las 30 del ejercicio anterior.

Pese a todo, en A Estrada han habido varios particulares que contribuyeron con su emprendimiento a mejorar la radiografía de la villa no fuese tan mala en términos comerciales, con la apertura de numerosos negocios a lo largo de estos últimos doce meses, de diferentes ramas, que han ido emergiendo entorno a la columna vertebral del casco urbano– la Calvo Sotelo.

FARO ha hablado con algunos de ellos para comprobar cuál es su visión de la actividad en A Estrada después de varios meses en funcionamiento y todos coinciden en que el 2023 ha dejado un buen sabor de boca, con buena acogida por parte de los vecinos y vecinas y perspectivas de seguir creciendo.

Por otra parte, el optimismo no quita que donde algunos han abierto sus puertas, otros las hubiesen cerrado. Y si bien sí se han producido algunas bajas en la nómina de comercios estradenses, estas se han suplido pronto con nuevas altas, a veces incluso en los mismos espacios. Es el caso de Q’Cucu, que se ubica ahora donde antes se encontraba una tienda de calzado y ropa, o del centro de estética de Andrea Cajide, donde antes había un negocio de hilos y material de costura.

"Hay clientela que viene cada semana a mirar las piezas de ropa que nos llegan" Erik Caramés tiene 31 años y lleva dos meses al frente de un negocio pionero en la localidad ubicado en la calle Iryda. Se trata de Nook, un establecimiento que ofrece productos derivados del CBD, así como ropa de segunda mano. En cuanto a porqué decidió dar este paso en A Estrada, Caramés explica: “Tengo toda mi vida hecha aquí así que nunca me planteé abrir en otro sitio". “Además, me parecía que había un hueco de mercado sin aprovechar con el CBD y la ropa de segunda mano, ya que antes aquí no había nada por el estilo”, añade el joven comerciante. Aunque su decisión de abrir Nook era férrea, también se encontró con alguna que otra dificultad: “La burocracia es lo que peor llevé”. Con todo, una vez se superaron esos pequeños obstáculos, Nook empezó a funcionar y desde entonces hasta ahora el balance es positivo, según comparte el responsable. “La verdad es que estoy contento, lo que mejor funciona es el CBD en todas sus formas, incluso productos de estética, pero también hay clientela que viene cada semana a mirar las piezas de ropa que nos llega y siempre se lleva algo” comenta Caramés, que añade: “De todos modos aquí aún falta cultura de comprar de segunda mano, se lleva más bien entre la gente joven”.

"Temía que la gente pensara que por ser joven no iba a saber hacer bien el trabajo" Andrea Cajide es una joven de 21 años que desde hace diez meses regenta un centro de estética en la Calvo Sotelo. Ofrece a sus clientes y clientas tratamientos como el liftin de cejas y pestañas, o la popular manicura semipermanente. La joven se atrevió a montar su propio negocio en A Estrada porque: “Soy de aquí y es donde vive mi familia”, pese a que la nómina de establecimientos que ofrecen el mismo servicio en la villa es bastante amplia. Cuando se decantó por esta aventura tuvo que batallar con algunos miedos: “Lo que más me echaba para atrás es que la gente no fuese a confiar en mí y ponerse en mis manos por culpa de mi edad”. “Temía que pensaran que por ser joven no iba a saber hacer bien el trabajo”. Sin embargo, pudo más la convicción y finalmente abrió sus puertas en marzo de este 2023. Desde entonces y hasta ahora, sostiene que: “El negocio va muy bien, estoy contenta por haber dado el paso”. “Si bien es cierto que hay varios establecimientos en el centro que se dedican a lo mismo, la demanda es tan alta que creo que nos nutre a todos, por eso de momento puedo decir que el negocio va bien y que las perspectivas son buenas” comparte Cajide, mientras lima las uñas a una de sus clientas.

"Estoy muy contenta, parece que el concepto de la tienda funciona bien" Marta Aller es original de Teo pero tiene una estrecha relación con A Estrada. Su familia y su vida están vinculadas a este concello, lo que influyó enormemente a la hora de que decidiese poner en marcha su proyecto en estas tierras. Hace dos meses, concretamente en octubre, abrió las puertas de su original establecimiento, bajo el nombre de Q’Cucu. En él prepara y vende cestas de chocolates, dulces y otros regalos para ocasiones especiales. Además, también cuenta con una zona dedicada exclusivamente a detalles que hacer a recién nacidos, con mantas, productos de higiene y algún que otro juguete. Al preguntarle porqué apostó por esta clase de establecimiento Aller lo tenía claro: “Siempre me gustaron estas cosas, hacer cestas y preparar detalles, por eso sabía que en algún momento quería abrir mi propio negocio en esta línea”. Su decisión era tan firme que no titubeó en ningún momento. “La verdad es que no recuerdo que hubiese nada que me echase para atrás o me hiciese replantearme la decisión” comparte. Y parece que el tiempo le ha dado la razón, pues en estos dos meses afirma que el negocio ha ido sobre ruedas. “Estoy muy contenta, hay gente y parece que el concepto de la tienda funciona bien”, sentencia la comerciante.