“En Silleda estamos como regadeiras”

-Quiero una jarra roja con las luces amarillas.

-Señora, es que yo no tengo.

-¿Cómo que no tienes? Si las tiene todo el mundo. ¡Yo quiero unas, que están en todos los balcones y yo no tengo nada!

Esta conversa, captada esta mesma semana nun bazar chino de Silleda, amosa o interese que están a espertar as regadeiras vermellas que penduran de moitos balcóns e, desde onte á noite, tamén de quince farolas das rúas María Colmeiro e Pontevedra. Alí, nas Casas Baratas, foi onde xurdiu a idea de utilizar estes elementos como decoración de Nadal. Pero o proxecto concebido, como non, por Lucía Ares Fondevila e Toño González Abal vai moito máis aló e pasa por “converter a regadeira nunha multifacética proposta decorativa de arte urbana nas rúas da vila de Silleda”.

A proposta inscribirase no concurso Silleda Fai Nadal, mais o seu obxectivo trascende a competición. “Buscamos que este sexa o punto de partida de distintas formas de expresión plástica en torno a esta idea”, comentan os autores. O Nadal é o comezo dunha iniciativa que pretenden consolidar como un símbolo do pobo, dun xeito similar ao que acontece cos paraugas na localidade portuguesa de Águeda. “Silleda necesita un chute de adrenalina, algo que esperte á xente”, e Águeda foi a inspiración.

O obxectivo é “revitalizar e dinamizar a actividade cultural e veciñal da vila e, paralelamente, a actividade turística e comercial desde unha perspectiva artística”, explican. Trátase de “producir valor no máis amplo sentido da palabra a partir dun elemento de uso doméstico, sinxelo, humilde e agarimoso. Dunha regadeira sae a auga que da a vida, tamén poden saír luces, flores na primavera, palabras polo Día das Letras Galegas... É unha idea forza moi potente, con moito recorrido e a moitos niveis –subliña Lucía–. Convertelas nunha referencia identificativa visual nas rúas de Silleda, con especial protagonismo no Nadal e no verán”.

Para iso, apelan tanto á colaboración veciñal, que xa se está producindo, como á do Concello de Silleda, que tamén se mostrou moi receptivo a través da concelleira de Comercio e Turismo, Paula Fernández Pena. Despois destas festas queren reunirse con ela e coa concelleira de Xestión Social e Participación Cidadá, Mónica González Conde, para avanzar nesta colaboración e “empezar a traballar xa con vistas ao Nadal do ano que vén”.

Resposta masiva

A resposta cidadá está sendo “masiva”. “Se chegamos a ter 500 regadeiras, repartiriámolas todas. Multiplica isto por catro anos. Imaxínate que teñamos a colaboración de todos os veciños, que cada un merque a súa, e o respaldo do Concello para que actúe a este nivel nos espazos públicos. Se a xente apoia e o Concello está detrás, en catro anos teremos unha vila de espectáculo polo Nadal”, afirma Lucía Ares. Está convencida de que un proxecto así non só traería beneficios desde o punto de vista económico e turístico, senón tamén das relacións sociais: “Afecta a convivencia, crea outra maneira de relacionarse entre os veciños”, asegura.

A idea era probar nas Baratas, pero Lorena Rivas Torres propúxelles levar a decoración ao seu edificio, ubicado na Avenida do Parque, e a outros onde viven amigos seus. A acollida foi excelente e, a raíz de que o pasado domingo se prenderan as primeiras regadeiras nos balcóns, os promotores non paran de recibir encargas, que non garantizan poder atender. Contaban colocar un cento, logo foron 160 e agora xa van polas 230. Co suministro de regadeiras, do que se encarga Codroga, non teñen problema, pero sí coas luces, que lles proporciona Bazar Trasdeza, “porque teñen que ser esas en concreto”. “Depende das luces que consigamos, poderemos ampliar ou non”, apunta.

Para colocar as regadeiras nas quince farolas das Baratas falaron con Ferrovial –empresa encargada do alumeado público–, que se prestou a facera instalación. Logo dunha primeira proba o pasado martes, onte á tardiña puxeron en marcha a iluminación. A decoración das Baratas complétase cos elementos instalados na Praza Benito Rivas: “O Apalpador, que reparte regadeiras, e o Papá Noel, que se enterou e tamén as vai repartir...” E non faltará o belén, “con ánforas, que daquela non había regadeiras coma estas”, apunta entre risas.

En canto ao proxecto en sí, “naceu nas Baratas e de momento só pode ser aquí, pero nós aspiramos a que o ano que vén sexa en todo o pobo”, manifesta Ares Fondevila. “Porque iso transformaranos, só hai que darlle tempo e insistir”, remacha. O eslogan teno claro, non podía ser outro: “En Silleda estamos como regadeiras”.

Decoración en rúas e prazas ou un festival

Tratándose de Lucía e Toño, ideas non faltan. Guirnaldas feitas con regadeiras de cores que conformen teitos decorativos nalgunhas rúas, prazas adornadas con regadeiras de gran formato ou farolas con siluetas destes elementos son algunhas propostas en materia de mobiliario urbano. Pero pensan tamén en eventos, coma un festival en primavera con proposta musical e/ou gastronómica ou unha convocatoria pública de arte urbana multidisciplinar de deseño de regadeiras. Apostan por involucrar ao tecido comercial mediante o deseño dunha estratexia de decoración de escaparates co emblema. E, por suposto, manter a proposta decorativa unificada de Nadal, coa indispensable implicación veciñal e municipal.