O Concello de Rodeiro mantén aberto ata o vindeiro mércores, día 20, a inscripción no programa Concilia Nadal 2023. As actividades terán lugar nas aulas do CPI os días 22,26,27,28 e 29 de decembro, así como do 2 ao 5 de xaneiro. Segundo os días de asistencia, os e as participantes aboarán entre 5 e 30 euros. O servizo está aberto a menores de entre 3 e 16 anos. Hai que anotarse no servicio de educación familiar.