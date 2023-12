La nueva circunvalación de A Estrada

A primera hora de la mañana, cuando la necesidad de llegar al trabajo o al colegio apremian, cada minuto cuenta. Cinco minutos valen oro. Es por ello que perderlos en un atasco –en el mejor de los casos– o aguardando a que un semáforo vaya dando luz verde a unos y corte el paso a otros poco después enerva al más calmado de los conductores. Y es que el reloj no perdona. Buscar la alternativa de desplazamiento más rápido está altamente complicado en A Estrada y, como sea un día de feria, la cosa ya es para nota. Hace unos años, antes de las nueve de la mañana se podría cruzar de un extremo a otro la Rúa 25 de Xullo de A Estrada sin tener que poner el pie en el freno. A día de hoy, esta calle se ha convertido en la nueva circunvalación estradense, después de que hayan pasado más de dos décadas de espera por la “oficial”, llamada a descongestionar la Avenida Benito Vigo, la principal arteria de comunicación del casco urbano.

Cualquiera que esté acostumbrado a conducir por el casco urbano de A Estrada diría que cruzar la villa en hora punta usando la travesía urbana de la N-640 es un error. El volumen de tráfico de la Avenida Benito Vigo en la hora de entrada de los colegios o en las franjas horarias de salida de los centros educativos y laborales es mala idea, ya que la intensidad de tráfico de esta carretera nacional –ya por sí elevada– se dispara. Más aun de un tiempo a esta parte, cuando esta avenida asume los flujos circulatorios que ya no pueden canalizarse por la en su día bautizada como “Calle Principal”, el recorrido desde la Praza de Galicia hasta la Porta do Sol, que se cerró al tráfico con la peatonalización de las calles Calvo Sotelo y Ulla.

La ausencia de una variante que retire el tráfico pesado y de largo recorrido del casco urbano de A Estrada congestiona a determinadas horas Benito Vigo. Si a eso se le suma el corte del centro, el protagonismo de la Rúa 25 de Xullo crece exponencialmente.

Carga también para Pérez Viondi

El corte del tramo de Serafín Pazo que desemboca en la Praza de Galicia –para muchos será siempre A Farola– suprimió la que hasta ahora era una rápida conexión desde la Avenida Benito Vigo con el que puede ser considerado como el corazón estradense. De este modo, quienes hacían uso de esta vía en esta dirección tienen que avanzar ahora hacia Pérez Viondi, una calle de doble sentido que también recibe el tránsito que, procedente de la Rúa 56 quiere cruzar hasta Benito Vigo. Por tanto, la intensidad media circulatoria de Pérez Vondi –al menos en su primer tramo– se ha visto también sensiblemente incrementada. Sin embargo, a primera hora de la mañana quien experimenta atascos que no le eran propios es la Rúa 25 de Xullo.

La situación –favorecida porque en ella confluye el tráfico que viene de la Rúa Leicures, que baja por la Praza da Feira y el que desemboca desde la Rúa Gradín– se complica con el semáforo que regula la intersección con la Calle San Paio. Con todo, quienes hacen uso de la “nueva” circunvalación estradense sí han podido detectar que el tiempo que este semáforo permanece verde es ligeramente superior al de antes, ya que hace poco tiempo no permitía avanzar más que a cuatro o cinco coches por ronda.

Si se tiene que cruzar A Estrada y se quiere evitar el atasco de la Avenida Benito Vigo, no queda otra que usar la rúa 25 de Xullo, bien porque se enlace Avenida Fernando Conde con Rúa Leicures o porque se cruce la Calle Castelao y Praza da Feira. Todos los caminos desembocan en esta improvisada variante de A Estrada. Y, claro, a primera hora de la mañana el tráfico en esta vía empieza a ser de todo menos fluido. Las colas actuales han mudado por completo la imagen de esta calle, donde el tránsito se complica todavía más los miércoles, en coincidencia con la cita ferial.

El miércoles, peor

Y es que los miércoles avanzar por el casco urbano tratando de evitar Benito Vigo ya es para expertos. Para que los coches no accedan a las inmediaciones de la Praza da Feira utilizando la Rúa Irmáns José e Severino Trigo, las vallas amarillas cortan el tráfico en el segundo tramo de la Rúa Castelao. Ello hace que los vehículos procedentes de Benito Vigo tengan que continuar por la Rúa Iryda. Sin embargo, cuando lleguen al cruce de la Avenida Ponteareas se encontrarán con que no pueden coger dirección a la Porta do Sol –les haría desembocar ya en Leicures y de ahí a 25 de Xullo– sino que solo tienen la alternativa de seguir de frente. En el nuevo cruce, si quieren volver a Benito Vigo (para acceder a la zona del nuevo centro de salud), tampoco podrán hacerlo. La Rúa Varela Buxán y su reducida visibilidad es la única opción para llegar a Fernando Conde y, pasando por la Porta do Sol y la Rúa Leicures, llegar de nuevo a 25 de Xullo. Si es feria, no estará muy despejada en toda la mañana, así que si cada minuto cuenta, no quedará otra que restarle tiempo al sueño.