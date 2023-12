Maquinaria pesada contra el sexismo

La estradense Eva Tarrío desmonta prejuicios cada día al subirse a su procesadora. Tiene 24 años y desde los 20 trabaja en la empresa familiar de gestión forestal manejando esta máquina. Su corta edad y su sexo han levantado alguna que otra ceja en los lugares en los que ha trabajado pero esta vecina de Trasmonte nunca ha dejado que esto se haya interpuesto entre lo que le gusta y ella.

Desde muy pequeña Tarrío sintió un vínculo especial con la naturaleza, que se vio fortalecido al estar rodeada de familiares que trabajaban en contacto directo con ella: “Mi abuelo, mis tíos y mi padre, todos trabajan en el monte, por lo que se podría decir que lo llevo en la sangre”. Sin embargo, nunca imaginó que acabaría dedicándose a lo que se dedica: “Mi intención al principio era sacar unas oposiciones para ser agente forestal, así que estudié los ciclos medio y superior de Forestal y siempre saqué buenas notas, por lo que mi familia estaba segura de que continuaría preparándome para el examen”.

La vida a veces nos lleva por caminos que no esperamos y esto fue lo que le paso a Eva al cumplir la veintena: “Mi padre empezó a hablar de que iba a comprar la procesadora y de que necesitaba contratar a alguien para manejarla, así que me ofrecí con la intención de compaginarlo con los estudios, pero me enamoré del trabajo y ahora estoy tan contenta que no lo cambiaría por nada”, señala.

Al principio tuvo que lidiar con el recelo de mucha gente que consideraba que no era buena idea confiar a una mujer, y menos de veinte años, una máquina como la procesadora, que generalmente está asociada a lo hombres. “Recuerdo que uno de los amigos de mi padre intentó sacarle la idea de contratarme de la cabeza, pero después de verme trabajar reconoció que lo hacía bien”.

De esta experiencia Tarrío aprendió a demostrar con acciones y no con palabras. “Cuando trabajas en esto te encuentras con muchas actitudes que llegan a ser hirientes, tanto de hombres como mujeres, que no confían en que vayas a hacer bien tu labor” afirma la joven, que añade: “Por eso, aunque antes me tomaba muy a pecho esas críticas, ahora respondo que lo mismo que me dicen cuando me ven llegar con la procesadora me lo repitan si al acabar no están conformes con el resultado”.

Por fortuna, para esta estradense los pros pesan mucho más que los contras, y a pesar de que hay cosas que le gustaría cambiar, reconoce que siente pasión por lo que hace. “Nuestra labor es muy importante, no solo para aprovechar económicamente los recursos, sino para mantener los montes limpios y prevenir incendios”, comenta. Con todo, admite que no es sencillo: “Aquí no se puede faltar, da igual que llueva o que estemos a 50 grados al sol, además de que a veces es peligroso porque debes acceder a zonas complicadas con una máquina de grandes dimensiones”. “Es un trabajo duro físicamente, que pero puede producir mucha satisfacción”. En concreto, lo que más disfruta Eva es “el poder estar en contacto con la naturaleza, en lugar de pasarse horas encerrada en una oficina”.

Así, desde hace cuatro años ha demostrado a todos los que la han cuestionado que no existen trabajos de hombres o de mujeres, y su esperanza para el futuro es que este sector se abra cada vez más, quizás con su ayuda. “Uno de mis objetivos es aumentar el área de trabajo de la empresa familiar para dedicarnos también a cuestiones como la repoblación, dando oportunidades a jóvenes y a mujeres que disfrutan de esto tanto como yo”. Y aprovecha para recordar que “todos los trabajos son cualificados y requieren conocimientos, no se es menos listo por dedicarse a tareas manuales o no ir a la universidad, una creencia que por desgracia está muy extendida”.

“Me gustaría que hubiese más concienciación sobre el rural como un lugar de oportunidades”

El trabajo de Eva obliga la trabajar en diferentes zonas rurales, algo que para ella es una de las mejores cosas de esta profesión. Se conoce la zona de Deza-Tabeirós al dedillo, lo que hace que aprecie todavía más el potencial del entrono rural en un momento en el que la gente de su generación huye a las ciudades. “Me gustaría que hubiese más concienciación sobre el potencial del rural como un lugar lleno de oportunidades para la gente joven”, declara. Aún así Tarrío considera que deberían ser los políticos y las administraciones los que dirigiesen esfuerzos a poner en valor estas zonas. “Lo primeiro que te encuentras si deseas emprender, por ejemplo, es mucha desinformación, por lo que estaría bien que el sistema apoyase y facilitase el proceso de poner en marcha una idea, especialmente cuando se trata de solicitar ayudas económicas”. Ella misma llevó su proyecto de fin de ciclo a la Xunta para conseguir financiación. “Lo hice sobre O Irixo como aldea modelo y mientras lo escribía pasé mucho tiempo allí, donde solo vivían una señora y su hijo”, cuenta la joven, y añade: ·”Ella me dijo que le gusaría que la vida le llegase para ver revivir el sitio, y me lo tomé como una promesa personal que espero cumplir”.