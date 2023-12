Hoxe, venres 15, dan comezo os eventos solidarios que se realizarán no municipio de Silleda co gallo do Nadal. Os fondos recadados irán destinados ao pobo de Palestina a través de Save The Children, á asociación Aupa Deza e tamén ao servizo municipal Silleda Solidaria.

Deste xeito, hoxe pola mañá, o CEIP Plurilingüe de Silleda, en colaboración coa ANPA Raparigos, organiza a súa VIII Feira da Alegría, que terá lugar na Praza Juan Salgueiro da capital municipal, en horario de 11:00 a 13:00. O alumnado, distribuído en diferentes postos, venderá produtos elaborados polos propios estudantes. Na primeira hora farao a rapazada de Educación Infantil e dos dous primeiros cursos de Primaria, mentres que os demais acudirán na segunda. Os fondos recadados doaranse a Aupa Deza. Este domingo, o Auditorio da Feira Internacional de Galicia acollerá a audición de Nadal da Escola de Música de Silleda. O acto dará comezo ás 17:30 e terá carácter solidario, destinando os fondos recadados para o pobo de Palestina a través da organización Save The Children. Xa o sábado 30, a Banda de Música Municipal de Silleda celebra o seu concerto de Nadal en solidariedade tamén con Aupa Deza. Este evento realizarase no pavillón 1 da Semana Verde ás 19:30 horas. Ese mesmo día, 30 de decembro, haberá un torneo solidario organizado pola SD Bandeira a partir das 17 horas no campo de fútbol A Gandareira. Neste caso, a cantidade recadada a través do cobro das entradas solidarias irá en beneficio do servizo Silleda Solidaria, que proporciona axuda a familias en risco de exclusión social do municipio. Finalmente, e tamén en colaboración con Silleda Solidaria, a vila da Bandeira acollerá o tradicional concerto de Aninovo no Auditorio Manuel Dopazo, que pechará a programación o sábado 6 de xaneiro. Neste evento, participarán a Banda Recreativa e Cultural da Bandeira, a súa sección infantil, a Asociación Cultural Xirandola, o Coro Vales Mahía, +QDanza e Enredos Teatro.