A Estrada, mellor en verso

O Teatro Principal da Estrada acolleu onte unha nova edición da Festa da Poesías, que suma xa 17 anos poñendo o verso baixo o foco de atención. Dende as 20.00 horas o salón de butacas do edificio comezou a encherse cos asistentes a este acto que ten como marca identitaria o protagonismo dos máis cativos, mais non só iso. Aproveitando que se celebra a lírica, entregouse tamén o premio do certame de poesía Avelina Valladares, que este ano gañou o escritor Manuel López Rodríguez, quen xa no 2021 conseguira conquistar ao xurado con “Para que non se esqueza” e no 2022 con “O Cemiterio” . Desta volta a obra gañadora foi “Fiotaxidermista”, sobre a que o xurado alabou, “o seu realismo cromático, clasicismo do íntimo e cotiá e o hopperismo” .

O autor noiés levou a cabo durante a entrega unha lectura de dous dos textos que compoñen esta obra, como xa fixo nas dúas ocasións anteriores nas que subiu ao escenario do Teatro Principal. Aproveitou ademais para dar as gracias ao xurado por ter escollido o seu traballo entre todos os que se presentaron. Por outra banda, unha vez rematada a entrega, López Rodríguez tivo tempo de asinar exemplares ao público, que podía facerse con eles gratuitamente á entrada do teatro. Porén, e como xa se mencionaba anteriormente, a verdadeira protagonista da pasada tarde na Estrada era a poesía, á que os cativos e cativas dos centros educativos da zona, de maneira brillante, lle puxeron voz. Malia os nervios, estes xóvenes intérpretes foron quen de trasmitirlle ao público a emoción dos versos de grandes figuras da lírica española como Antonio Machado, ademais de textos de outros autores e autoras en lingua galega. Despediuse así a décimo séptima edición desta festa que cada vez está mais asentada no calendario local, e que serve de oportunidade para achegar á xuventude e rapazada estradense á literatura, mentres os familiares observan dende as butacas con orgullo polas interpretacións dos máis peques.