A ilustradora estradense Sara Valcárcel, e a ecritora canguesa Lara Boubeta, atenderon onte varios eventos para promover o seu novo traballo en conxunto, un álbum ilustrado infantil titulado “Xe”. O primeiro dos actos tivo lugar no CEIP do Foxo, ás 15.45 horas, onde ambas puidoren debater co alumnado sobre as temáticas do libro, despois de que os cativos dedicaran unha unidade didáctica a traballalo na aula. Xa pola tarde, ambas participaron na presentación levada a cabo na Casa das Letras da vila ás 18.30 horas. Xosé Lueiro foi o encargado de crear a primeira toma de contacto entre o público e a obra lendo o primeiro dos conto desta.