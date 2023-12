Un talento de só 3 anos para felicitar o Nadal en Cruces

Se non é a primeira nena de tres anos que gaña o concurso de tarxetas de Nadal de Vila de Cruces, seguro que Elaia Senande Sánchez forma parte dunha lista moi reducida de escolares de moi curta idade que vencen nun certame que, ano tras ano, esperta máis interese nos centros educativos do municipio, posto que a postal escollida vai ser a que empregue o Concello para felicitarlle as festas á veciñanza.

Nesta ocasión, a creación de Elaia é unha mistura de Papá Noel e Apalpador, ainda que ela tiña claro que o que estaba debuxando era un Papá Noel. A súa nai, Rocío Sánchez, cóntanos que “viu que a súa irmá maior, Eiden, estaba facendo un debuxo para o certame, e díxome que ela tamén quería participar”. Mentres Eiden decoraba un corazón formado por duas figuras humanas, Elaia deulle forma a un corido Papá Noel no que a súa nai só se limitou a engadir as palabras ‘Bo Nadal’. Hai meses que esta nena á hora de pintar non se sae dos bordes das figuras (que adoita ser o normal á súa idade). E para iso ten un truco: pinta previamente os bordes, a modo de marcos, para que o debuxo quede o mellor posible. “Preguntoume qué podía debuxar. Díxenlle que algo relacionado co Nadal, e que non se saíse”, engade a súa proxenitora. Ao rematar, preguntoulles aos presentes na casa se lles gostaba a súa creación.

Elaia non só pinta sobre papel, tamén o fai noutros soportes, e neste caso tampouco pinta xa fóra das siluetas. “Nunha das paredes pintou unha cociña de xoguete, e de momento os avós non van cubrir o debuxo”, explica, entre risas, a súa nai. Elaia non vai a clases de pintura, pero a súa irmá maior si, en Lalín, así que Eiden está empezando a ter dúbidas de si adicarse nun futuro a ser pintora ou profesora.

Tres accésits

Vila de Cruces deu a coñecer o nome da gañadora e máis dos tres accésits o pasado martes na súa web. Elaia material escolar valorado en 60 euros, e hai ademais un accésit por cada centro educativo do municipio: Mateo Conde Santiso, polo Nosa Señora da Piedade (onde tamén estudan Elaia e os seus dous irmáns); Leire Louzao Facorro, polo CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, e Uxía Pereira Silva, polo IES Marco do Camballón. E vindeiros días o Concello amosará todas as postais deste podio cos seus respectivos creadores. Cando a familia Senande Sánchez soubo que Elaia vencera nesta edición, a irmá maior, Eiden, “non se celou, ao contrario, estaba tan contenta que incluso llo contou ós compañeiros da clase”, explica a súa nai.

Elaia ten un irmán mellizo, Kilian, que deixou claro que “estou cansadito” cando a súa nai lle preguntou se quería participar no concurso de postais. O neno deu a mesma resposta á hora de montar a árbore de Nadal e máis o belén na casa dos avós paternos. Pode ser que a Kilian de momento non lle goste tanto pintar, pero ten outras habilidades que tamen fan as delicias da familia: con só 3 anos (cumpren os 4 en marzo) xa sabe asubiar.