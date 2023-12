O Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira, Silleda, acollerá ao longo deste mes e comezos do vindeiro unha serie de eventos que se enmarcan dentro da programación de Nadal, en colaboración co Concello.

O primeiro destes será mañá venres ás 20.00 horas, cunha Demostración Gastronómical de Nadal. Seguido, estará o Obradoiro de Adornos para a rapazada o día 21, ás 18.00 horas, xunto coa inauguración da exposición de debuxos e postais ás 20.00 horas. Ao día seguinte, tocaralle ao Campionato infantil de futbolín para xóvenes de entre 7 a 16 anos, con inicio ás 18.00 horas.

O día de Nadal celebrarase unha festa infantil con Papá Noel, á que precederá o seu desfile con saída dende o Auditorio ás 17.30 horas para despois protagonizar unha recepción no Centro, onde fará entrega dun agasallo aos máis cativos, ademas de facerse un retrato con eles. A maiores haberá churros e chocolatada, e entregaranse os premios aos autores das postais infantiles gañadoras do concurso de Nadal organizado pola asociación Vista Alegre.

Por outra banda, recórdase que os nenos e nenas que desexen participar como paxes acompañantes de Papá Noel, deberán anotarse no Centro ata o día 22, informando tamén da estatura do cativo, xa que hai prazas limitadas.

Como sempre, continuarase coas actividades ao longo do próximo ano 2024, como exposicións, Entroido Infantil, Día do Libro, Día da Poesía...e demais datas sinaladas, ao igual que iniciativas como Dezarte, excurisóns, presentacións de libros e outro tipo de actos que adoitan encher a axenda cultural do edificio. Como novidade, estase a organizar unha excursión á neve para principios do vindeiro ano da que se irá informando brevemente.

Do mesmo xeito, recórdase que será en xaneiro cando se pase o cobro dos recibos de socios de Vista Alegre, polo que de querer facer cambios no método de pago este é o momento.

Por último, seguirase coas clases de ximnasia terapéutica, pilates e xumba, e infórmase de que nesta última actividade aínda quedan unha praza vacante de cara o próximo ano.