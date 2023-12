Dende este martes e ata o regreso das vacacións de Nadal, o vestíbulo do CEIP Xesús Golmar loce transformado nun pequeno poboado de Nadal. Chámase “a aldea lambeta” e está conformado por nove casiñas, construidas cada unha pola correspondente aula de Infantil. E xa que se trata dunha aldea, tampouco podian faltar as árbores, espidas como corresponde a esta época do ano.

Para darlles forma, os nenos e nenas empregaron material reciclado, como vasos de cartón que agora son tellas curvas, ou platos, tamén de cartón e que tamén se transformaron en cubertas moi xeitosas. Pero ademais, cada casiña tén a súa iluminación e incluso hai varias que locen sedais con bólas de algodón que simulan ser copos de neve. O alumnado de Infantil deulle forma a este entrañable poboado durante as últimas tres semanas, tanto durante as clases de Plástica comoen varios momentos libres. Porque non só houbo que preparar o material reciclado, senón que tamén foi necesario, por exemplo, pintar con témperas distintas partes das vivendas. A aldea lambeta quedou inaugurada, como decíamos, este martes, aproveitando a reunión trimestral dos docentes cos proxenitores. Os pais e nais poideron comprobar, desta maneira, ata qué punto se estimula neste centro a creatividade, pero tamén a cooperación e a organización en equipos. Mágoa que estas casiñas só poidan ser visitadas pola comunidade educativa. Pero quen sabe se, nun futuro, esta aldea medra e precisa mostrar nun espazo exterior deste centro.