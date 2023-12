Lalín celebró ayer una reunión de la Mesa Local frente a la violencia de género, que está activa desde noviembre de 2008 y a la que acudieron la concejala de Política Social e Igualdade, Carmen Canda; su homólogo de Seguridade, Pablo Areán; la jefa de la Unidade contra a Violencia de Xénero de la Subdelegación del Gobierno, Manuela Vilaboy; el teniente del puesto de la Guardia Civil de Lalín, Jorge Cobas; el responsable de Viogén en el puesto de Lalín, Ramón Silva; Patricia Fernández, como representante del Equipo de Muller-Menor (Emume); el jefe de la Policía Local, Pablo Pérez; la directora y psicóloga del Centro de Información á Muller (CIM), Teresa Rocha; la agente de Igualdade María Jesús Payo; Carmen Silva, como representante del Colexio de Avogados en Pontevedra; y el orientador del IES Aller Ulloa, Luis Pérez.

La reunión sirvió para abordar las actuaciones del CIM y la puesta en común de qué medidas hay que mejorar en la atención a las mujeres, así como el análisis de la elaboración del protocolo municipal de intervención frente a la violencia de género. Así, Teresa Rocha indicó que en el CIM desde marzo hasta la actualidad hubo 178 consultas, justo 20 por encima de las 158 registradas en el mismo periodo del año pasado. Esto muestra el incremento de consultas vinculadas tanto a la atención de las víctimas como en la tramitación de los recursos o en el apoyo psicológico y jurídico, siendo en total 646 consultas tramitadas en el CIM frente a las 462 de 2022.

Por su parte, Manuela Vilaboy se refirió a los casos activos registrados en la provincia y mencionó la necesidad de formación de los profesionales que actúan con las víctimas de violencia machista. Quiso destacar que Lalín solicitó a la Subdelegación del Gobierno la actividad de la Maleta viaxeira, una iniciativa que pretende concienciar a la población a través de la lectura.

Detección precoz

Los asistentes a la Mesa Local pusieron en común, por otra parte, las medidas que son necesarias en el ámbito municipal para mejorar y reforzar la actuación con mujeres que sufren malos tratos. Entre esas medidas figuran la formación, la sensibilización y la buena coordinación que está llevándose a cabo.

También se trasladó el aumento de casos de violencia sexista cada año, pues a nivel estatal son ya 55 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja, y se acordó la implicación para que se inicie la elaboración del protocolo municipal de intervención frente a la violencia sexista, por parte de los distintos representantes que conforman esta Mesa Local. Dicha entidad tiene entre sus objetivos la mejora en la detección precoz de los casos de violencia sexista, la optimización de la coordinación de los agentes implicados en la lucha contra esta lacra y la sensibilización tanto de los profesionales como de la población en general.

Más de 20 rupturas matrimoniales en el tercer trimestre

El Consejo General del Poder Judicial difundió días atrás los datos relativos a las disoluciones matrimoniales formalizadas entre julio y septiembre en los partidos judiciales de Lalín y A Estrada. Son 24 en total, todos divorcios. No hubo, como de costumbre, ninguna nulidad matrimonial. La cifra aumenta ligeramente en relación al tercer trimestre de 2022, en el que hubo 20 disoluciones en total, también todos divorcios. Por partidos judiciales, el de Lalín registró 11 divorcios con consenso previo entre las partes, y otros 9 sin ese acuerdo. No hubo ninguna separación. En cuanto a los juzgados de A Estrada, tramitaron 4 divorcios con consenso previo, 5 sin él y tampoco ninguna separación. Sobre la guarda custodia de hijos nacidos en el seno de parejas no casadas, los juzgados de Lalín se encargaron de cuatro casos (dos de ellos sin acuerdo previo) y los de A Estrada, de 2, en los que tampoco había acuerdo antes del juicio.