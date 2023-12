El grupo municipal del Partido Popular de Vila de Cruces acusa al gobierno local de suprimir las luces navideñas durante el puente de la Constitución y la festividad de la Inmaculada. Los populares indican también que “adicionalmente durante este fin de semana pasado el núcleo urbano ha estado literalmente a oscuras, algo que no sólo ha sorprendido a los vecinos, si no también a los turistas”. El comunicado de Vanessa Trigás recuerda que el alcalde Luis Taboada “gastó más de un millón de euros en mejorar la eficiencia energética del alumbrado público en las parroquias. Ahora podría instalar alumbrado navideño en todo el núcleo de población”. También le recuerda al regidor municipal que “en la mayor parte de los lugares se cambiaron los cuadros eléctricos pero no se instalaron contadores y ya pedimos entonces explicaciones sin respuesta alguna”. Al respecto, el PP de Vila de Cruces dice entender que Taboada “podrá alumbrar con luces navideñas en la mayoría de las parroquias puesto que al no haber contadores no se pagará tanto”.