“Pensei nun libro de relatos curtos para que os rapaces non se aburrisen”

O Museo Municipal de Lalín acolle este venres a presentación de “Quen é a nena?”, primeiro libro da lalinense de Xaxán María Pájaro Diéguez, unha rapaza de trinta anos licenciada en Marketing e Publicidade pola UVigo. O acto está previsto para as 20.00 horas e a autora estará acompañada polo polifacético Celso Fernández Sanmartín e o profesor Xoán Carlos García Porral.

–Porqué fala de que nunca pensou publicar o seu libro nun dos peores momentos da súa vida?

–E moi sinxelo. Empecei a ter problemas de saúde e de repente me enfermou miña nai e o día que me dixeron que mo publicaban pois miña nai apareceulle a enfermidade e de alí a pouco ela morreu. Por iso digo que enfermidades ou malos augurios fixeron isto posible porque de todo o malo se saca algo bo. Iso é seguro.

–O libro conta con trinta e cinco relatos con ilustracións que foron elaboradas por vostede...

–Iso ven de que eu estudei o ciclo superior de Marketing e Publicidade e sempre me gustou moito crear ilustracións ou debuxar a xente coñecida. Tamén fixen un montón de logotipos de empresas que andan polo mercado. O malo é que están en branco e negro pero realmente fíxennas en cor. O que pasa e que como encarecía moito o libro pois non poido ser.

–Canto ten de autobiográfico o libro “Quen é a nena”?

–Case todo. Os 35 relatos que aparecen no libro tratan de cousas que me pasaron a min. Tampouco todos porque como quería tocar algún tema que me parecía intersetante, pois inventeime o relato. Como din por aí, en vez de visitar ao psicólogo pois eu quise contar cousas que lle sirvan ás persoas que o lean tamén para avanzar e non quedar estancados na vida.

–O libro abrangue temas como o maltrato escolar ou a morte.

–Son temas do día a día que ao final eu creo que non se están falando deles o suficiente na nosa sociedade. Sobre todo tamén da morte. Eu o libro enfoqueino para que os rapaces o poideran ler no colexio porque cada vez len menos e en galego todavía menos. Enton, pensei en relatos curtos con ilustracións para que non se aburrisen e polo menos que algún relato lles poidese gustar, o polo menos lembrar o que eles viviran e que lles poidese axudar con calquera cousa.

–E certo que empezou a ler con doce anos a Dostoyevski?

–Eu dende moi pequena tiña moitos libros no colexio. Dábannos un para ler obrigatorio ao final do curso e eu pedía dous ou tres porque a min non me chegaban a nada para ler. E sempre me gustou ler. O de Dostoyevski foi moi curioso porque un profesor meu díxome que non ía ser capaz de ler un libro seu porque era moi complicado e eu díxenlle que para mín nada é complicado. Collín, lin o libro e non se creía que o lira e tive que lerlo dúas veces e despois o mestre quedou asombrado. O libro converteuse no meu de cabeceira.

–Cal era o libro?

–Por suposto “Crime e castigo”. Tamén ten “O xogador” que é unha obra moi boa que tamén está moi ben. Así foi como empecei a aficionarme aínda máis á lectura.

–Chama a atención o feito de atoparse con refráns no libro. Porqué eses proverbios?

–Emprego moito os refráns porque eu dende moi pequena escoitaba falar moito á xente maior contando historias de facía tempo. Comprobei que había moitísimos refráns na miña aldea de Xaxán. Quixen plasmar todos os que eu sabía porque me parecen moi interesantes e que lle aportan ao galego un toque especial. O mesmos pasa cao retranca galega.

–Ten algún refrán predilecto?

–Pois, a verdade é que moitos. Eu non diría que hai algúns máis que outros porque todos son moi interesantes. Eu adapta cada refrán ao momento e por iso digo que non sería xusto quedarme cun só.

–Foi complicado atopar unha editorial que apostara por vostede e por “Quén é a nena?”.

–Ao principio si que me costou porque como ninguén te coñecía dicían que seguira buscando e despois a editorial Babidi-bú Mirahadas foi a que estaba interesada na obra. Eles publican a autores que non son coñecidos. Con todas as vendas que fixen ata o momento pois xa me deu para o custo do libro. Non contaba nin con vender cinco e xa levo máis de 200 ata onde sei. A verdade é que me sorprendu porque eu non pensei que fora a interesar tanto o libro á xente.

–Para cando o próximo libro?

–Uy, iso ten que esperar. Eu de pequena tamén escribía cousas e de feito xa tería para escribir outro libro. De momento, non vai ver a luz. A miña intención é continuar cos relatos e despois igual dou un xiro porque a min gustaríame moito poder escribir unha novela. Igual me atrevo pero xa veremos.