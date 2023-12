O Santuario do Corpiño vai celebrar no marco do seu Ano Santo Mariano distintos xubileos adicados a un sector ou colectivo a destacar pola súa labor. O vindeiro domingo terá lugar o chamado Xubileo da Música. A programación arranca ás 11.00 horas coa saída hacía a igrexa parroquial de San Pedro de Losón para facer dende alí o “Camiño dos pastorciños” cun percorrido dun quilómetro de distancia. Ás 11.35 horas farase a bendición dos peregrinos e devotos na carballeira do santuario, seguido do comezo da peregrinación cara a Porta Santa cunha distancia de cen metros. A chegada e entrad no santuario están previstas para as 11.50 horas. A partires das 12.00 horas oficiarase unha eucaristía por todas as persoas ás que se adica o xubileo, cantada polo Coro Nuestra Señora de O Corpiño. Ao remate impartirase a bendición as todos os presente no recinto relixioso. Lembrar que foi o Papa quen concedeu o Ano Xubilar Mariano dende o 24 de xuño de 2023 ata a mesma data do ano 2024.