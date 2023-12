A Sala Tuno Valdés do Auditorio Municipal de Lalín acolle este venres o concerto da Banda de Grao Profesional do Conservatorio de Música (CMUS) de Lalín. A actuación está prevista para as 20.00 horas e contará coa colaboración do coro do Grao Profesional do centro. A banda está formada polo alumnado das especialidades de vento madeira, vento metal e percusión que cursan os estudos na capital dezá. O mestre director desta agrupación é Benxamín Otero, xefe de estudos do CMUS lalinense. O concerto serve de peche da primeira avaliación desta materia e aparte das obras traballadas durante o que vai de curso farase un pequeno achegamento a estas datas de Nadal tan próximas, sinalan dende o centro.