O Concello de Silleda reedita a iniciativa estreada o pasado ano polo Nadal coa dinamización do rural como protagonista. Baixo o lema Vai de parroquias, proponse de novo ao público participante visitar as 33 localidades que conforman o municipio, acreditando mediante fotografías coas árbores navideñas o seu paso polas mesmas.

Todas as persoas que envíen as 33 instantáneas e cubran o formulario de inscrición entrarán no sorteo dunha viaxe ás Illas Canarias para dúas persoas, a celebrar no primeiro trimestre de 2024. As bases e condicións poderán consultarse na páxina web municipal (www.silleda.gal), onde nos vindeiros días se colgará toda a información relativa a este concurso.

Para poder participar no certame é preciso facerse fotos xunto ás árbores de Nadal que o Concello colocará nas 33 parroquias, en lugares estratéxicos dos que se darán pistas –unha por localidade– para poder localizalas. Estas pistas estarán tamén colgadas na web municipal. As árbores están confeccionadas en madeira con elementos reutilizados polas persoas usuarias do CDR de Cogami-Medelo e cada unha leva o nome dunha parroquia.

Para obter a condición de aspirante ao premio, é preciso contar con fotos nas que a persoa participante saia ao lado da árbore. Deben enviar ao enderezo electrónico cultura@silleda.es, xunto co formulario de participación asinado, as fotografías que acrediten o seu paso polas 33 parroquias, en formato jpg ou png. Todas as persoas que cumpran este requisito entrarán no sorteo do premio. Admitiranse as inscricións e as reportaxes gráficas enviadas ata o luns 8 de xaneiro ás 23:59 horas.

O premio consistirá nunha viaxe ás Illas Canarias para dúas persoas, en réxime de media pensión durante cinco días no primeiro trimestre de 2024. Unha vez confirmados todos os participantes e rematado o prazo, procederase ao sorteo público entre todas as persoas/envíos que cumpran co requisito.

Sorteo público

Cada unha das persoas participantes terá asignado un número, correlativo á orde de chegada da inscrición. Dito número introducirase, en sobre pechado, nunha urna, para proceder ao sorteo público do premio o xoves 11 de xaneiro ás 20:30 horas , no salón de actos do Concello de Silleda.