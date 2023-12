“O máis importante da música en directo é que te leve a esquecer o ruído do día a día”

Madalena Gamalho é unha das voces emerxentes do panorama actual galego, cunha conexión especial co mundo lusófono. Co seu disco debut “Invento” esta caldense foi finalista na décima edición dos Premios Martín Códax na categoría de Músicas do Mundo e nos Premios Narf celebrados no Teatro Colón da Coruña. Soará o venres no Casino de Lalín, ás 21.00 horas, xunto a súa banda ao completo. As entradas teñen un prezo de 8 euros anticipada na propia sociedade, 10 euros en taquilla e de balde para os socios do Casino.

–Soa distinto “Invento”. Non sei se lle gusta que lle falen do seu traballo nestes términos tan directos.

–Sen dúbida é distinto ao que hai, digamos, no mercado. Non sei si é algo novo pero dende logo non é algo usual no sentido de que sexa pois unha música convencional ou máis mainstreim. O cal tamén ten a súa parte negativa obviamente porque non é para todos os públicos. A ver, eu creo que é para todos os públicos pero como non está digamos nese ámbito máis popular non chega a tantas persoas, pero si que é certo que é un disco que as persoas cando o escoitan ou acuden ao directo pois conectan moitísimo con el.

–Síntese cómoda coa etiqueta de voz emerxente galega?

–Non me disgusta porque si que é verdade que digamos que con este disco é a primeira vez que bueno que sae o meu nome nos Martín Códax, por exemplo, que fun nominada ou nos Premios Narf, onde quedei de terceira na edición do ano pasado. Entón, digamos que con este disco emerxín dalgunha maneira.

–Foi complicado levar ao directo unha obra como “Invento”.

–Supoño que o máis complicado foi a creación do propio album. Logo levalo ao directo, unha vez que están as música feitas, pois xa é máis sencillo, aínda que somos seis no escenario. Por tanto, é un traballo á banda que recibe unha armonía e un equilibrio entre todos pero si penso que levalo ao escenario non foi difícil porque ademais contamos con músicos que teñen unha ampla traxectoria. Falo de Carlos Arévalo, o batería, Iria Igleias no teclado, Rafa Morales ao baixo eléctrico, Javi Gdjazz na trompeta e por suposto o guitarrista lalinense Iván Barreiro, que é o produtor e que xogará na casa.

–Cal é o peso de Iván Barreiro neste primer traballo musical?

–Iván ten unha parte moi importante no disco porque foi o que fixo os arranxos das cancións. Aínda que leve o meu nome é certo que un disco feito en equipo por ambos. Ademais é de Lalín, así que o venres tocará na súa terra. A nosa é unha relación de confianza mutua e temos moitos aspectos en común. Os dous somos moi perfeccionistas tamén co noso traballo. Dende que o coñezo sempre me sorprendeu a súa capacidade creativa que ten. É unha persoa marabillosa e un grande músico.

–Como lle gustaría que saíra a xente da súa actuación en Lalín?

–Conectada e desconectada. Quero dicir, conectada coa música da maneira en que desconectas do ruído do día a día. Para min é o máis importante dun concerto, conectar coa música e que iso te leve a esquecer todo e concentrarte con ese momento, vivilo e estar presente. Iso é o que para min ten o valor da música en directo. Tamén teño que dicir que nunca pensei que podía ter a capacidade de facer un proxecto así, desta magnitude, e síntome moi agradecida e orgullosa de ter transitado este camiño, a pesar dos medos e das inseguridades tan habituais nestes casos. Porque non é fácil facer un disco autoeditado e partindo da nada.

–Xa ten en mente o segundo proxecto musical persoal?

–Estamos rematando a xira, nos quedan uns poucos concertos e logo despois obviamente continuaremos traballando. Non sei aínda que matices vai ter o futuro pero claro está que continuaremos facendo cousiñas. Date de conta que estamos moi satisfeitos con “Invento”. É un disco moi sincero, feito para desfrutar, moi pensado para os directos, que é o que sempre tivemos na mente. E que recolle dez temas, algunhas cancións son máis emotivas e outras máis enérxicas e reflexivas. Seis delas son de autoría propia, tres son poemas musicados, e tamén hai unha versión da canción Teresa Torga de José Afonso, que me facía moita ilusión cantala.

–De onde vén esa conexión tan sentimental co mundo lusófono?

–Pois simplemente porque estudei portugués e apaixoneime da fonética e desa maneira de cantar. Gustoume tamén aproximarme á cultura da que tanto temos en común e por iso empecei a compoñer cancións en portugués. Gústame tanto a música lusófona como da música ibérica en xeral tamén, pero é algo que teño como referente para as músicas que fago totalmente. Non falo exactamente de fusión porque eu creo que é utilizar uns símbolos que ao final son unha lingua e trasmitila a través da música. Non sei si mesturando porque ao millor tampouco se trata de fusionar. Como calquera outro músico que usa o inglés, o que pasa e que a min paréceme que o portugués para nós e como a nosa propia lingua porque realmente é moito máis cercano co idioma inglés.