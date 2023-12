Lotería de bar, más miedo que ilusión

Jugar en la lotería de Navidad es una tradición tan arraigada que muchas veces se compran los boletos casi por inercia. Se supone que participar en esta clase de sorteos nace de la ilusión y la esperanza en que un ramalazo de buena suerte nos cambie la vida, pero lo cierto es que existe otra prerrogativa que empuja a muchos vecinos y vecinas de A Estrada a gastarse esos 20 euros en un décimo del número que se juega en el bar de habitual: el miedo a que toque y quedarse sin premio.

La gran mayoría de establecimientos hosteleros cuentan con su propio número para concurrir a esta cita con la fortuna. En el caso del Alameda, es el mismo desde que abrió sus puertas, y los diferentes dueños lo han ido heredando. A estas alturas los boletos ya están agotados. Jugar siempre con la misma cifra es algo bastante habitual. Además del Café Alameda lo hacen en A Baiuca, la Plazoleta y el Invictus, todos del mismo propietario, Javier Rey. Este asegura: “Los clientes habituales son los más fieles y compran todos los años, pero también hay gente que está de paso y se anima, u otros a los que les llama la atención”.

Si se trata de apostarlo todo siempre a la misma combinación, O Candil de Silvia se lleva la palma. En este local de la Zona dos Viños se vende la misma serie desde hace 23 años, y como no podía ser de otro modo, ya está agotada. Esta acaba en cinco: “Es un número que me gusta y desde que me lo trajeron cuando abrí siempre vendo el mismo” asegura la propietaria, Silvia Otero. Aquí también son los clientes habituales los que más compran, aunque la hostelera asegura que “hay de todo”. Por otra parte, en cuanto a qué lleva a la gente a comprar los números de los bares que frecuentan Otero afirma: “Es por el miedo a que toque. La gente teme que salga el premio en el bar que frecuentan y no tener décimo”.

En esta línea, desde el 20 Berzas, Rubén Souto concuerda con las palabras de su compañera de gremio y vecina. “Nos dicen que si toca y no lo tienen les daría mucha rabia”, señala el hostelero estradense. En su caso, cada año se juega una cifra diferente y la demanda siempre suele ser buena: “algunos años se ha agotado, pero este no parece que vaya a pasar, aunque sí es cierto que estamos vendiendo un montón”. “He llegado a vender 30 décimos en el mismo día” sostiene Souto.

Por último, en Tapería O Lar ocurre lo mismo. Los clientes habituales se aseguran de comprar el número en caso de que toque. Es decir, más por miedo que por ilusión. Actualmente tan solo queda una tirada, según explica la propietaria, Eva Pocallo. “Vendemos desde el verano, sobre todo a gente que está de paso o de vacaciones, pero los locales compran en noviembre” añade.