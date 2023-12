O Concello da Estrada celebrará este xoves, 14 de decembro, a XVII Festa da Poesía coa entrega do XXVII premio de poesía ‘Avelina Valladares’ a Manuel López Rodríguez.

O noiés revalida este galardón por terceiro ano consecutivo grazas ao seu poemario ‘Fíotaxidermista’, do cal o xurado destacou no momento da deliberación “o seu realismo cromático, clasicismo do íntimo e cotiá e o hopperismo”.

O equipo encargado de escoller o mellor dos traballos presentados en esta edición tamén indicou que: “No seu simbolismo metafórico atopamos unha acentuación atinada”. Do mesmo xeito, destacaron que “utiliza o recurso de falla de artigo” e fixeron fincapé na derradeira composición, que se presenta “como un poema resumo, no que a percepción xeral de todo o poemario é o misterio como estratexia poética”.

No acto, que terá lugar ás 20.30 horas no Teatro Principal, como de costume, tamén se contará coa participación de alumnado dos centros de educativos da zona, que procederán a poñer voz a varios poemas de autores de renome, dentro do marco desta Festa da Poesía, que cada ano levanta máis interese e se está a consolidar como unhas das grandes citas literarias no concello. Así, a entrada será lilbre ata completar aforo.

Juan Liñares visita ao alumnado do Foxo

Juan Liñares, membro da Asociación Cultural Vista Alegre de A Bandeira, visitou onte pola tarde as instalacións do CEIP do Foxo para manter unha conversa cos cativos e cativas deste centro sobre diversos temas. Ademais da súa inclinación pola natureza e a arte, Liñares tamén é un apaixoado da literatura, e como mostra disto levo a cabo un recital ante o alumnado do Foxo. Deste xeito, os máis pequenos puideron desfrutar dunha visita cargada de literatura e de coñecementos sobre as múltiples disciplinas nas que destaca o saber deste veciño trasdezano. Ademais, dende a organización deste acto educativo tamén resaltaron a versaltilidade do invitado, definíndoo como “un home de espírito renacentirta, moi versátil”, e outorgándolle a seguinte comparación: “en matemáticas sería como un prisma de moitas facianas”. Mais sobre todo, fixeron fincapé na súa labor coidando o noso”: