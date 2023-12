O pasado sábado día 9 de decembro antigos estudantes do IES Ramón María Aller Ulloa do curso 1969-1970 xuntáronse na capital dezá para lembrar vellos tempos. En total foron 45 os que acudiron á chamada cunha primeira toma de contacto levada a cabo na cafetería da estación de autobuses, onde aproveitaron para degustar uns entremeses mentres facían memoria das anécdotas vividas hai máis de 50 anos nas aulas do centro escolar lalinense. Seguidamente, os participantes deron conta dun delicioso cocido no restautante Cabanas, lugar elexido para continuar coa celebración desta “histórica xuntanza”, tal e como sinalan os que formaron parte dun acto cheo de agarimo e bos recordos.