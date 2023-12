40 años en una palabra: “irmañanza”

No todos los días se cumplen 40 años. Nacida en 1983 como Asociación de Amas de Casa e Consumidores y más tarde designada –con una clara voluntad integradora– como Mulleres de A Estrada, este numeroso colectivo del municipio cumplió el sábado sus cuatro décadas de existencia, aunque fue el domingo cuando sopló las velas. Para conmemorar esta fecha, la asociación divulga un vídeo en el que se recoge su trayectoria. No falta nadie: las que fueron, son y serán, unidas por el hilo invisible de la “irmañanza”, la palabra que no recoge el diccionario pero que resume a la perfección estos 40 años.

“Esta palabra tan nuestra, inventada, nacida del alma gallega, fusiona “irmá” con “anza”, en un canto de unión y complicidad entre mujeres”, explica Mulleres de A Estrada a través del audiovisual que puede visionarse en YouTube. “Es un lazo invisible que une corazones y manos en cinco valores que nos representan: la confianza, la esperanza, la alianza entre nosotras, la abundancia plena y la templanza ante las dificultades”, subrayan. “En 1983 las semillas de nuestra asociación se plantaron en ese suelo fértil. Era la confianza principalmente lo que nos unía, en un mundo sin internet, donde las cartas y las llamadas telefónicas eran puente entre nosotras. Cada encuentro –en las plazas, bajo los árboles, en nuestras casas...– era un tesoro compartido, una celebración de la comprensión mutua y del apoyo incondicional”, destacan desde esta asociación estradense. Afirman a través del emotivo vídeo que esta asociación de A Estrada creció “como un robusto roble”, cuyas raíces se hunden en la tierra para anclarla en lo que fueron sus inicios y cuyas ramas fueron alcanzando nuevas alturas. “Creamos nuestra red de corazones y manos entrelazadas, un tejido de irmañanza que, 40 años después, sigue fuerte y más vivo que nunca”, afirman. “Irmañanza es más que una palabra. Es un legado de empoderamiento femenino, un compromiso de vivir juntas, unidas, como un roble en Galicia simboliza nuestra resistencia y nuestra belleza, recordándonos que juntas somos una constelación que ilumina el camino de las futuras generaciones”, afirman también Mulleres de A Estrada a través de este audiovisual conmemorativo de sus 40 años. “Desde aquel mágico inicio, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, ha sido un hilo dorado en la tela de nuestra irmañanza. Hemos tejido una confianza que trasciende al tiempo, un lazo que nos une más allá de las palabras”, subrayan. Recuerdan, seguidamente, que la asociación ha dado muchos pasos desde “los desafíos de la igualdad en los años 80 hasta el reconocimiento y respeto” que se han ido ganando día a día. Son pasos –dicen– “hacia un futuro en el que esperamos que cada mujer se sienta empoderada y valorada como se merece”. Conscientes de que la unión y esa alianza fraguada entre las integrantes de esta asociación es, también, “el hilo más resistente”, remarcan que tanto hace 40 años como hoy en día las mujeres de A Estrada han tejido “redes de apoyo firmes e irrompibles; en las festividades, las penas, las alegrías y los duelos, resistiendo juntas los cambios de cada década”. “Juntas somos más fuertes, más completas y mucho más sabias”, subraya este discurso conmemorativo. La metáfora escogida para identificar a esta asociación con un roble sirve también para poner el broche a este recuerdo tan especial de los 40 años transcurridos desde la fundación de esta asociación, 40 años atrás. “Cuatro décadas después, nuestro roble, símbolo de nuestra irmañanza, se alza orgulloso y fuerte, y sus raíces –confianza, esperanza, alianza, abundancia y templanza– siguen alimentando a generaciones de mujeres valientes y unidas. Es mucho más que un árbol: es el custodio de un vínculo que nos define y nos une en una hermandad eterna”.