El “árbore do tempo” que crece en la Navidad de Piloño

El número 30 de la parroquia de Piloño, en el municipio de Vila de Cruces, cuenta desde hace días con un reclamo madrileño que está siendo visitado por familias procedentes de distintos puntos de la geografía gallega. El conocido como “árbore do tempo” tiene una entrañable historia protagonizada por la joven Aida Soto Mazás y su abuelo de 84 años Luis Mazás. Se trata de una pieza de madera que ambos decidieron colocar en plena calle para que grandes y pequeños de la zona se acercaran a depositar adornos hechos a mano como símbolo de regalar tiempo en Navidad.

“Me gustan mucho experimentar cosas. Además, me tengo por una persona muy sensible y reconozco que me vino a la cabeza la idea y no lo dudé”, recuerda Aida Soto de cuando de repente surgió la posibilidad de fabricar su particular árbol. La joven continúa diciendo que “le enseñé una foto a mi abuelo Luis y le dije que necesitaba que me ayudara a hacerlo. Como se le da muy bien trabajar con la madera y hacer manualidades, se ofreció”. Y así floreció en pleno Piloño un lugar que de manera sorprendente está siendo lugar de peregrinación navideño.

La idea primigenia de que cualquiera pueda adornar el “árbore do tempo” de Piloño está siendo muy bien contestada por personas de todas las edades que no dudan en acercarse a este punto del municipio cruceño para formar parte del proyecto de Luis y Aida. Ella no sale de su asombro contando el número de aportaciones recibidas en tan poco tiempo: “Hoy (por ayer) había 38 adornos procedentes de personas que visitaron el árbol. El sábado vino gente de A Coruña y, después, un matrimonio de Vigo. También tuvimos regalos de los alrededores como Silleda, Lalín y A Estrada”. Y eso que la joven cruceña apostilla que “si soy sincera, no tenía ninguna fue en cuanto al éxito del árbol entre la gente de aquí y de otros puntos de Galicia”.

1,80 centímetros

Tres días necesitó Luis Mazás para confeccionar el árbol pedido por su nieta y empleó la madera utilizada habitualmente en los palés para terminar levantando una pieza que ya presenta un magnífico aspecto debido al elevado número de abalorios navideños y que tiene una altura de 1,80 centímetros. Aida tiene en mente continuar con su idea, pero mejorada. Por eso asegura que “para el año tendremos que hacer otro mucho mejor y más grande”, para lo que necesitarán más madera en el número 30 de Piloño.

Un rápido visionado del “árbore do tempo” nos muestra varios elementos curiosos que fueron aportados por los anónimos visitantes. Entre las piezas que aparecen en sus ramas de madera se encuentra una herradura de un caballo pintada como símbolo de la suerte, campanas de varios tamaños, lazos también coloreados y un adorno que destaca por el lema que luce diciendo “loita polos teus soños ata que o consigas”, subraya Aida. Todos ellos contribuyen a que la fama de este elemento decorativo emblemático de la Navidad lo convirtiera en parada obligada de los que recalan en Piloño. Además, por el momento el “árbore do tempo” está saliendo airoso de las inclemencias meteorológicos, lo que hace pensar que el trabajo de Luis Mazás ha sido de primera calidad. Mientras Aida le da vueltas a la Navidad de 2024, los visitantes no dejan de hacer parada en su último “experimento”.