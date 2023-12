Zobra 1887-2023, o gran éxodo rural

No ano 1900, Zobra, no seu conxunto parroquial (Acevedo, Ameixedo, Cabana, Chedas, Liñeiras, Porteta, Portomartín, Trigueira e Zobra) tiña, segundo os censos do INE (Instituto Nacional de Estadística), 322 habitantes, que baixaron drasticamente en pouco máis de cen anos aos 96 en 2022. Esta gran regresión (a poboación actual tan só representa o 30% da que había a comezos de 1900) non decreceu de forma constante, senón que, a mediados do século pasado, como consecuencia das explotacións mineiras que houbo nos montes da parroquia, incluso se deu a circunstancia de que tivo o maior número de habitantes de toda a súa historia: 408, segundo o censo de 1960.

Sen embargo, estas situacións, creadas de forma artificial, tanto aumentan a poboación de forma explosiva como a reducen brutalmente, unha vez que cesa a actividade mineira. Este tipo de actividades mineiras non crean riqueza na parroquia, nin contribúen á mellora no seu benestar, senon que producen o efecto contrario: a regresión poboacional que viña de atrás, lonxe de cambiar, continúa á baixa, por iso, a poboación de Zobra, en 1981, descende a 198 habitantes; é decir, entre 1960 (408 habitantes) e 1981 (198 habitantes) a poboación reduciuse á metade. A minería de expolio (os beneficios económicos foron para outros lugares, neste caso o draculino Banco Popular) sempre ten estas consecuencias, deixa máis empobrecidos aos lugares onde se realiza, que deben cargar con todas a afectacións (augas, vexetación, cultivos...), perda de terreos (minas, escombreiras...), contaminación (acidificación das augas), saúde (enfermidades respiratorias, silicose, etc.), catástrofes (rotura da presa de A Trigueira) e outras secuelas demográficas. O feito de transformar as cortes en dormitorios, para acoller a moitos mineiros, en lugar de beneficiar aos propietarios que cambian de actividade, abandonando a agricultura-gandería, para converterse en estranos hospedeiros circunstanciais, pasa factura cando cesa a minería. A paralización das actividades económicas tradicionais conleva, unha vez que se acaba esa minería agotadora dos recursos, reiniciar de novo o ciclo agrícola e volver, en certo modo, ao pasado, pero voltar ao pasado non sempre é posible. Isto foi o que sucedeu, tristemente, en Zobra. Ao cerrar as minas (A Trigueira, O Coco e a gran dispersión de filóns polos montes) xa non foi posible voltar á vella agricultura-gandería (carbón nas devesas, gandería ovina extensiva con grandes rabaños comunais) porque xa empezara a mecanización do campo e os zobranos atopáronse ante unha situación realmente insólita e, por encima, sen contar cunhas comunicacións minimamente axeitadas. Para resolver o grave problema das comunicacións, os veciños recurriron a unha solución inédita: a enaxenación do Monte Ucido (unhas 300 Ha), para realizar unha extensa plantación de piñeiros (o “ouro verde” da época franquista) por parte do Concello de Lalin, a cambio de que este lles levara a luz eléctrica desde a central de Grava (Silleda) e abrira unha pista que unira Zobra co Alto do Campo da Cruz, onde se unía á pista que viña de Espiñeira (en O Irixo). Desta forma dispoñerían dunha comunicación directa con Lalín, sen ter que desprazarse ata Soutelo de Montes. A cesión da explotación do Monte Ucido ao Concello, que tiña a obriga legal de manter comunicados os núcleos de poboación municipais, foi o exemplo máis claro de xogo indecente que se coñeceu na nosa historia. Pois ben, a electricidade chegou a Zobra cun retraso de case 20 anos e ao final construironse as dúas pistas que dan acceso a esta incomunicada parroquia, a que vai ao Alto de Campo da Cruz e a que pasa por Moa e chega a Vilatuxe (PO-534). Pero ao mesmo tempo Zobra empezou a despoboarse, fortemente, por causa do éxodo rural, especialmente ao País Vasco e a emigración a países europeos en reconstrución logo da II Guerra Mundial. As bases da economía tradicional (pastoreo extensivo de rabaños de ovellas, produción de gran cantidade de lá e obtención de carbón vexetal nas devesas) quedaran feridas por causa da minería e adaptarse ás reformas que impoñía a modernización das explotacións agrícolas era algo dificilmente superable. En consecuencia, Zobra entra na crise demográfica actual, caracterizada polo avellentamento xeralizado da poboación e a súa incapacidade para renovarse.