El PP de Agolada llevará una moción al próximo pleno para exigir que la Escola de Música vuelva a tener conexión de internet. El local no dispone de este servicio porque el Concello no abonó las facturas desde hace más de un año y la empresa retiró el router. No es la primer ataque del gobierno del PAyJ a la Banda de Música Municipal de Agolada y a sus iniciativas: no tocó en las fiestas patronales y el Festival de Bandas de Música, que siempre se celebraba en la Mostra de Artesanía, se movió al CEIP.