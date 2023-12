Socialistas y nacionalistas lalinenses lamentan que el grupo de gobierno sea incapaz, incluso con mayoría absoluta, de aprobar el presupuesto del próximo año en tiempo y forma. Aducen incapacidad del equipo liderado por José Crespo para sacar adelante un documento económico que, por ley, debería entrar en vigor el 1 de enero de 2024.

La portavoz municipal del PSOE, Alba Forno, acusa al regidor de “poner en boca de su ventrílocuo Avelino Souto mentiras insultantes a la inteligencia de los lalinenses sobre las verdaderas causas de la demora del presupuesto”. Forno replica a Souto, que apoyó la demora del presupuesto en cuestiones como los pagos pendientes del Estado y asegura que este dinero nunca aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. “Nunca se especifican, no afectan para nada al presupuesto municipal y asegurar lo contrario es mentir, manipular o no tener idea de presupuestos y administración”. Forno pide al mandatario “que dedique más tiempo a hacer trabajar a sus superasalariados concejales y menos a mentir en boca de sus personajes”. Y dice que en los últimos plenos el alcalde se hartó a presumir de que las cuentas entrarían en vigor el día 1 de enero y formuló reuniones para supuestamente trabajar en el documento. “Se ve que no hicieron anda y ahora que asumen que no van a tener presupuesto a principios de año le echan la culpa a Pedro Sánchez. Pensábamos que ya lo teníamos todo visto con este desgobierno, pero el batacazo de las generales los dejó tan aturdidos que solo les queda superar sus propios límites de la manipulación y el engaño”. Insiste en que la falta de presupuesto es otra muestra más del descuido e incapacidad gestor de un ejecutivo que patina en todos los temas importantes. Solo así puede explicarse que, a pesar de ser un gobierno en mayoría plenaria y con los mayores sueldos y personal liberado de la historia de Lalín no tengan aún visos de presentar las cuentas.

Desde el BNG, su portavoz municipal, Francisco Vilariño, afirma que este gobierno será el primero de la historia de Lalín con mayoría que no apruebe una cuenta en plazo como establece la ley y avanza que pedirá la comparecencia del alcalde. A su juicio, la demora en la presentación del documento capital se debe, además de a una incapacidad gestora manifiesta, “a la situación de coma financiero” del ayuntamiento con un gobierno al frente “que solo se preocupó de subirse los sueldos incluso con carácter retroactivo y de recuperar impuestos como plusvalías y construcciones, además de incrementar la contribución un 25% para el próximo año”. Para Vilariño, esta situación supone que “al PP se le caiga su bandera de grandes gestores” y además, insiste en que el pasado mandato quedó marcado por el dispendio de recursos públicos “con fines electoralistas”.

Las consecuencias, dice, pasan porque el concello arrancará el año con un presupuesto prorrogado que conlleva que el capítulo de inversiones quede sin efecto, tampoco se puedan aprobar subvenciones nominativas o que las modificaciones de crédito cerradas en este ejercicio deban aguardar hasta la aprobación de la cuenta de 2024. “No le cuadran las cuentas”, refiere Vilariño, quien al mismo tiempo recuerda los ataques de Crespo al cuartipartito por funcionar con presupuestos prorrogados al no disponer entonces de mayoría numérica en la cámara municipal.