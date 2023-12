Dende onte ata o 6 de xaneiro, máis de 80.000 luces led sumirán a aldea de Codeseda nuns festexos de Nadal que ademais inclúen mercadiños, exposición de medio cento de beléns artesanais e diversas actuacións musicais.

Durante o acto inaugural o presidente do Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco, incidiu onte no traballo conxunto de todos os veciños do lugar para “por a nosa parroquia no mapa da cultural do turismo e do progreso, tamén polo tempo do Nadal, converténdoo este pequeno lugar nun verdadeiro faro de luz e guía na longa noite de pedra que están padecendo a maioría das aldeas galegas”. O alumeado estará prendido todos os días ata a unha da mañá, dende as seis da tarde. A seguinte actividade será o domingo, ás 17.00 horas, coa actuación de Pachi Show.