El portavoz del grupo de gobierno de Lalín, Avelino Souto, atribuye la demora en la presentación de los presupuestos municipales del próximo año a la incertidumbre existente por las deudas pendientes del Estado relativas a proyectos del IDAE o del plan DUSI. Souto indicó que en la actualidad estas transferencias se sitúan en 4,7 millones, que en cuestión de días crecerán hasta los cerca de siete. “Esto condiciona la realización de los presupuestos”, manifestó el concejal.

Para Souto este año ha sido complicado, pero aseguró que la cuenta municipal de 2024 está “preparada” con el objetivo de ser presentada en las próximas semanas. “La mayor parte de los concellos todavía no presentaron los presupuestos, nosotros lo haremos rigurosamente como es la marca de identidad del PP de Lalín”, dijo. No obstante, para la aprobación de la cuenta en plazo no hay margen de maniobra pues, todavía llegando a pleno en lo que resta de año no entrará en vigor el 1 de enero pues debe someterse a un período de exposición pública y por tanto la administración municipal debería funcionar como mínimo varias semanas con el presupuesto prorrogado. “Normalmente vamos detrás de los presupuestos del Estado, porque algunas de las cuestiones dependen de lo que figure en la ley y este año todavía ni se presentaron las líneas maestras ni se hicieron anuncios que nos van a marcar”, manifestó en alusión a la situación de los Presupuestos Generales del Estado.