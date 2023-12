Un pincel para empezar de nuevo

El Café de Mili expone desde la semana pasada una serie de doce cuadros firmados por la artista local Xoelia López (36). Natural de Marín pero afincada en Silleda desde hace ya varios años, López se caracteriza por retratar paisajes cargados de colores que se quedan en la retina de quien los observa.

Las piezas expuestas, según explica la autora, forman parte de su segundo contacto con las artes plásticas después de un largo parón: “Empecé a pintar a los nueve años y me enamoré de este arte, pero por problemas personales tuve que dejarlo aparcado durante un tiempo. Ahora, por fortuna, he podido retomarlo”. Una vez se puso ante el lienzo en blanco de nuevo, la silledense de adopción tuvo claro que quería dar a conocer sus creaciones: “No es que quiera ser Picasso ni nada por el estilo, no aspiro a ser famosa, pero sí me gustaría que la gente viese lo que hago, y si hay alguien a quien le guste, mucho mejor”.

Por ello, aunque se considera a sí misma “una persona extremadamente tímida”, reunió valor para hablar con los propietarios del Café de Mili para una posible exposición. “Una amiga me dijo que quizás ahí estarían interesados, así que un día que estaba tomando algo me decidí a preguntarles” relata López. Así, desde el pasado jueves 30 de noviembre y hasta principios de enero su obra vestirá las paredes de este establecimiento trasdezano para todos los curiosos que quieran acercarse a echar un vistazo.

Si bien en principio los cuadros no están a la venta, Xoelia afirma que si hay alguien interesado en adquirir alguno, “se puede hablar”. En este sentido, los precios dependerán del tamaño del lienzo, partiendo de unos 100 euros para los más pequeños.

En cuanto a dónde encuentra la inspiración esta artista de 36 años, para ella: “está en lo que observo, especialmente todo lo que tenga que ver con paisajes, ya que la naturaleza es lo que más me conmueve”. Muchos de ellos son estampas de sus viajes, pues López se confiesa una viajera empedernida: “Es la forma que tengo de ver otras cosas, de conocer otros lugares para pintar en mis cuadros”.

Su proceso creativo está estrechamente vinculado a la observación: “Si veo algo que me gusta luego llego a casa y lo pinto, aunque a veces también saco fotos, por si me falla la memoria”. Y pese a que mayoritariamente plasma espacios reales, confiesa que algún que otro de sus cuadros son producto de la imaginación.

Finalmente, Xoelia López recomienda a todo el mundo que pruebe a pintar: “Para mí no existe nada más relajante y pacífico”. Y aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, la artista da un consejo para los que tengan problemas lidiando con la frustración: “Un día estaba en clases de pintura y el cuadro se me estaba atravesando, no estaba quedando como yo quería. Mi profesor me dijo entonces que me lavase las manos y me fuese a casa. Así lo hice y a l día siguiente, con la mente fresca, me quedó un cuadro precioso”. “A veces hay que asumir que no es el momento, y estar listos para empezar de nuevo” sentencia López.