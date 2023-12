O vindeiro martes, día 12, comeza o programa Silleda Agasalla, un certame que organiza o Concello de Silleda dende a Concellería de Normalización Lingüística e na que colaboran os centros educativos e o sector do comercio do municipio.

Este concurso, ademais, fomenta o emprego da lingua galega. Vanse elixir os lemas máis orixinais que despois se repartirán entre os comercios, para que acompañen os agasallos de Nadal dos clientes. O alumnado ten que aportar lemas en galego relacionados coas datas de Nadal. Os lemas foron editados polo Concello, convertíndoos en pegatinas de felicitación que van ser distribuidos entre aqueles locais que os soliciten a través do número de teléfono 986 580 000. As pegatinas poden recollerse ou ben no propio consistorio, trasdalado agora á rúa do Progreso e con acceso dende Morón, ou nas tendas que así o pediron, como decíamos, a partir da vindeira semana.